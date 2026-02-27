Cae la banda que aterrorizaba a los ricos, una de las más peligrosas: "¡Poco botín han encontrado! Lo tienen escondido"

En Marbella había cierto estado de inquietud entre la clase más adinerada. La noticia del arresto de cinco individuos albaneses por haber cometido una serie de robos con fuerza enviviendas de alto standing, no solo en el municipio malagueño, ni exclusivamente por toda la Península, también cometían sus delitos más allá de los Pirineos.

Su base operativa se encontraba en Barcelona, donde han sido detenidos. Desde allí se desplazaban al lugar del golpe que habían elegido. Lo hacían en coche, pagando la gasolina con dinero en efectivo, por la noche, sin teléfonos móviles, con walkie-talkies y vestidos de negro, minimizando así el riesgo de que les descubrieran o identificaran.

"Elegían siempre a una buena presa"

Actuaban entre las 21:00 y las 02:00 de la madrugada, a punta de pistola, golpeando con una gran violencia a los moradores de las casas donde se metían, obligaban así a sus víctimas a confesar la ubicación de las cajas cajas fuertes, que se llevaban para forzarlas posteriormente, si podían, o sacaban a golpes y amenazas los códigos.

"Cada día se blindan más las casas"

Rafael, un vecino de la zona de Marbella donde se han denunciado hasta el momento cuatro asaltos, ha instalado equipos de seguridad de última generación en viviendas de la zona. Afirma que predomina una sensación de tranquilidad y sin embargo también aprecia que las casas cuentan cada vez más con mayores y más sofisticados equipos de seguridad. Cámaras de seguridad conectadas a la red, puertas y cristales blindadas, "han aumentado muchísimo, unos medios tremendos", decía.

"¡Poco botín han encontrado!"

La Policía Nacional ha incautado numerosas joyas, relojes de alta gama, bolsos y bolsas de lujo, y una gran cantidad de dinero en efectivo en distintas divisas que escondían dentro de búnkeres.

Susanna Griso al escuchar que los bienes encontrados por los agentes 'solo' asciende a 50.000 euros, dado el nivel adquisitivo de los propietarios de las viviendas asaltadas, exclamaba: "¡Poco botín han encontrado!".

El analista en Seguridad e Inteligencia Fernando Cocho confirmaba la alta peligrosidad de este grupo criminal y destacaba lo poco significante que ha sido la incautación de bienes. Casi con toda certeza aseguraba que "lo tienen escondido o pertenecen a un grupo mucho mayor".

