Robo violento en una vivienda en Gerena, Sevilla con varios arrestados vinculados a otro robo

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un robo con violencia en una vivienda de Gerena, en la provincia de Sevilla. Los arrestados, un hombre de 51 años y una mujer de 43, fueron sorprendidos por el propietario del domicilio cuando se encontraban en el interior sustrayendo diversos objetos. La intervención ciudadana fue clave en el desenlace del suceso, ya que los vecinos no solo alertaron a las autoridades, sino que también facilitaron la localización de los sospechosos durante su huida.

La Guardia Civil recibió la llamada y rápidamente activaron varias patrullas en la zona. Al llegar al lugar, los agentes contaron con la colaboración de varios vecinos, quienes señalaron la dirección por la que habían huido los presuntos ladrones. Esta actuación conjunta permitió detener a los sospechosos en la vía pública pocos minutos después del robo y recuperar los objetos que habían sustraídos.

En vigor una orden de búsqueda y detención

Según ha declarado el propietario de la vivienda, los dos individuos accedieron al inmueble sin consentimiento y fueron sorprendidos mientras intentaban llevarse enseres y pertenencias en una mochila. En ese momento, se produjo un forcejeo entre los asaltantes y la víctima, durante el cual intentaron taparle la boca para impedir que pidiera auxilio. Como resultado, el afectado sufrió lesiones leves en el brazo.

Las investigaciones posteriores revelaron que el varón tenía en vigor una orden judicial de búsqueda y detención. Además, los agentes han relacionado a la pareja con otro delito reciente: el robo de 1.200 euros en una frutería de la misma localidad, según confirmó el propietario del establecimiento.

La investigación continúa abierta para determinar si los detenidos podrían estar implicados en otros delitos ocurridos en Gerena o en municipios cercanos. Las diligencias se encuentran ya en manos de la autoridad judicial competente

