Detenido un grupo criminal que asaltaba violentamente a personas mayores robándoles joyas y relojes

Seleccionaban previamente a sus víctimas en las inmediaciones de sucursales bancarias y zonas comerciales, y les seguían hasta sus domicilio donde, una vez dentro del portal, les atracaban. Este era el 'modus operandi' de un grupo criminal que asaltaba a personas mayores, y no dudaban en emplear violencia si se resistían.

Después de que un matrimonio sufriese un robo con violencia e intimidación en el distrito madrileño de Salamanca, la Policía Nacional inició una investigación el pasado mes de septiembre que ha culminado con la detención de cuatro personas. Todos ellos pasaron a disposición judicial, y el juez decretó prisión para dos de ellos.

La pareja vivió un asalto donde cuatro personas accedieron al portal de su domicilio y tras ser arrastrados violentamente por el suelo, consiguieron robarles un reloj y dos pulseras. Por otro lado, también había otra investigación abierta por la comisión de otros cuatros robos con violencia muy similares a los del matrimonio en la comisaría de Ciudad Lineal.

A los detenidos, dos hombres y dos mujeres, se les acusa de ser los responsables de 12 robos con violencia e intimidación, pertenencia a un grupo criminal, lesiones y falsedad documental. Sorprendían a sus víctimas atacándoles por la espalda, donde los agarraban fuertemente para así arrancarle las joyas y relojes.

Sin embargo, estos no son los únicos delitos de los que tuvieron conocimientos los agentes. En varios distritos madrileños, cometieron cuatro delitos más. Pero también se movieron por España, ya que la Policía Nacional concluyó en que eran responsables de otros dos robos, uno el pasado 4 de julio en el municipio barcelonés de Hospital de Llogrebat, y otro el 22 de mayo en Valladolid.

Ante estos hechos, a finales de noviembre establecieron un dispositivo especial que ha terminado con la detención de los cuatro identificados como los presuntos responsables de más de una decena de robos y su posterior ingreso en prisión para dos de ellos.

La técnica del abrazo

Sin embargo hay que tener mucho cuidado con un nuevo método delictivo: el 'método del abrazo'. Se trata de abordar a personas de avanzada edad para sustraerle joyas, relojes y bienes de valor. Los atracadores abrazan o rodean con los brazos a la persona, con la finalidad de aprovechar su desconcierto para sustraerle algún objeto.

De hecho, el domingo, la Policía Nacional detuvo a una mujer como la presunta autora de haber cometido seis delitos de hurto mediante esta técnica. La investigación comenzó en Valladolid tras la denuncia de dos hombres, de 73 y 90 años, en mayo y junio del año pasado.

Estos explicaron que mientras iban por la calle dos mujeres se les acercaron e iniciaron un contacto físico no deseado por su parte. Contaron que mediante apretones de manos y abrazos les sustrajeron una cadena con colgante, una alianza de oro y una alianza.

