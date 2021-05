El bulo sobre el llamamiento masivo para la vacunación contra el coronavirus en Asturias

Circula un nuevo mensaje sobre un llamamiento masivo falso que afecta a todos los vecinos del Principado de Asturias. "Hola chicas, me dice mi madre que trabaja en el Huca, que están buscando gente no vacunada de entre 65 y 70 con Janssen (de la cuenca del Caudal). Tienen que llamar a los rastreadores del Huca dando los datos. Por si conocéis a alguien. Tienen 1.000 y pico vacunas y no encuentran gente", afirma el mensaje.

Desde el Gobierno regional han señalado que esto es rotundamente falso. El Principado aconseja que no se reenvíen masivamente este tipo de mensajes para no generar confusión entre la población.

No es la primera vez que sucede en Asturias. Hace unas semanas desde la Consejería de Salud también alertaban sobre una desinformación que circulaba a través de grupos de WhatsApp. El mensaje afirmaba que en el vacunódromo de ParqueAstur sobraban vacunas de Pfizer, algo completamente falso.

"Por si interesase a alguien. En ParqueAstur están sobrando vacunas de Pfizer y están pidiendo gente que quiera vacunarse. Mayores de 69 años. Están hasta las 8 de la tarde", narraba el mensaje.

