Borja Sémper: "El PP no va a reproducir el 'sanchismo' vendiendo nuestra alma para ocupar sillones"

El portavoz del PP, Borja Sémper, cree que lo importante del acuerdo de Gobierno entre María Guardiola y Vox en Extremadura es que "habrá un gobierno estable y sólido" además de cambio, que es lo que ofrecía el PP, señala. Define el nuevo Gobierno como un acuerdo en el que Guardiola gobierna con un consejero de Vox pero que no supone "ningún cambio en los principios fundamentales del PP". Califica el acuerdo como una buena noticia para Guardiola y para todos porque no va a ver una repetición electoral "que sería descabellada".

Cree que Pedro Sánchez pacta a cualquier precio sin principios éticos y este cambio de guion de Guardiola es algo distinto. "Guardiola es cierto que defendió cambio ella sola pero lo que ocurre es que es imposible ahora mismo si no hay acuerdo. "¿Qué alternativa tiene el PP, no gobernar nunca?", se pregunta.

Apunta además Sémper que en este acuerdo de Extremadura se habla expresamente de violencia machista. "Lo importante que se va a defender está bajo el mando del PP. Son más que líneas rojas, diques de contención".

¿Qué planes tiene el PP en Murcia y Aragón?

Dice Sémper que ahora mismo son sus compañeros quienes están en conversaciones para formar Gobierno en Murcia y Aragón. En Aragón con la abstención del partido Vox sería suficiente. El modelo balear es gobernar en solitario adquiriendo compromisos o llegando a acuerdos con quienes te apoyan, explica.

Espera que se abra una nueva etapa en España y se deje de hablar tanto de los problemas de los políticos para hablar de los de los ciudadanos y esto en Aragón "no va a ser diferente". "La gente tiene que tener claro que el PP no va a gobernar a cualquier precio, no vamos a reproducir el 'sanchismo' ni vamos a vender nuestra alma y principios por ocupar sillones".

Casado votó en contra de la reforma laboral y ahora Feijóo la bendice defiende Sémper que aquella era la misma ley que se aprobó entiempos de Rajoy y si votaron después en el PP ese fue un error dela anterior dirección del partido.