El nuevo negocio secreto de Bertín Osborne tras su polémica portada
Bertín Osborne está en boca de todos estos días y no solo por la polémica portada que ha protagonizado junto a su hijo sino que ahora tendría un nuevo negocio entre manos. Lorena Vázquez nos da esta exclusiva.
La Hacienda San José es la finca andaluza en la que vive Bertín Osborne en el municipio de Alcalá de Guadaira, a tan solo 15 minutos en coche de Sevilla, y con la que quiere hacer negocio convirtiéndola en un hotel.
Se trata de un cortijo de lujo situado en una antigua almazara del año 1761 con más de 2100 metros cuadrados construidos, 41 hectáreas de extensión en forma de prados y 8 hectáreas de olivares, además de cuadras para caballos y naves para el ganado.
Este hotel dentro de la finca de Bertín asegura una experiencia en plena naturaleza conservando la esencia de una antigua almazara andaluza. "Lo va a poner en marcha en breve", asegura Lorena Vázquez, "Su vivienda va a ser un hotel boutique".
"Es un negocio que ahora mismo está como proyecto", da más detalles y añade que su socio es EL Turronero, un empresario andaluz muy conocido. ¡Dale al play!
