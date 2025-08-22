Antena 3 LogoAntena3
Un tiroteo en Ávila deja un muerto y tres heridos: "Son trabajadores todos. Nunca han tenido ningún problema".

Máxima tensión en Ávila después de que una pelea entre dos familias acabase con un muerto por herida de bala y dos heridos. Hablamos con una conocida de la familia.

Marta Requejo
Un violento enfrentamiento entre dos familias en Ávila ha dejado un final trágico: un hombre de 51 años ha fallecido y tres personas resultaron heridas, entre ellas su hijo, de 26 años.

Según las primeras investigaciones, una posible infidelidad habría sido el detonante de la brutal reyerta. La tensión se desató con agresiones a palos contra vehículos y viviendas, generando escenas de caos en la zona.

La Guardia Civil ha informado que detendrá a los tres heridos implicados en cuanto su estado de salud lo permita. Soraya, conocida de la familia de la víctima y trabajadora del 112: "Son trabajadores todos. Nunca he tenido ningún problema".

"Asistimos al aviso que se dio que entró como a las 18:30 o un poquito más tarde", dice respecto a cómo lo vivieron como trabajadores del 112. "Tenemos una convivencia buena", termina. ¡Dale al play!

