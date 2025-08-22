Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EN PLATÓ

Esta tarde en YAS Verano, descubrimos los detalles secretos de la mítica boda de Lolita y Guillermo Furiase

Han pasado ya unos cuantos años del "si me queréis, irse" que Lola Flores entonó en la monumental boda de Lolita. Hoy, repasamos este gran acontecimiento de la mano de Rappel, que fue uno de los invitados.

Esta tarde en YAS Verano, recordamos la mítica boda de Lolita y Guillermo Furiase

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Se cumplen 42 años de una de las bodas más recordadas del panorama social español: el enlace entre Lolita Flores y Guillermo Furiase. Aquel 25 de agosto de 1983, la hija de Lola Flores se dio el "sí, quiero" en un evento que, más que una ceremonia, fue todo un acontecimiento nacional.

La expectación era tal que parecía que España entera estaba invitada… y, de hecho, casi lo estuvo. Con cerca de 5.000 asistentes, la boda fue un auténtico espectáculo de masas.

Entre los invitados se encontraba nada menos que Rappel, testigo directo de todo lo que allí ocurrió y que no ha dudado en revivir con anécdotas el ambiente, la locura y la emoción que se vivieron en aquella jornada única. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Laura Moure felicita a María ángeles en la final: “¡Qué valiente has sido tirando!”

Laura Moure felicita a María ángeles en la final: “¡Qué valiente has sido tirando!”

Esta tarde en YAS Verano, recordamos la mítica boda de Lolita y Guillermo Furiase

Esta tarde en YAS Verano, descubrimos los detalles secretos de la mítica boda de Lolita y Guillermo Furiase

Alexandra Jiménez

Alexandra Jiménez habla sobre el estreno de su nueva película 'Sin Cobertura', en Más Espejo

La confesión de Jorge Fernández: "Lo bueno de cumplir años es que te libras de las despedidas de soltero"
MEJORES MOMENTOS | 22 DE AGOSTO

La confesión de Jorge Fernández: "Lo bueno de cumplir años es que te libras de las despedidas de soltero"

Ernesto Sevilla visita La ruleta de la suerte por el estreno de ‘Sin cobertura’
MEJORES MOMENTOS | 22 DE AGOSTO

Ernesto Sevilla visita La ruleta de la suerte por el estreno de ‘Sin cobertura’

Bollocacao casero de Joseba Arguiñano: "Lo prometido es deuda, te vas a chupar los dedos"
Para 4 personas

Bollocacao casero de Joseba Arguiñano

Un postre o merienda riquísimo que se puede elaborar en casa fácilmente.

Dueño de la heladería en Barcelona
BARCELONA

Vandalizan una heladería en Barcelona tras una denuncia por discriminación lingüística: "Atendemos a todos los que nos hablan en catalán"

Una heladería de Barcelona ha sufrido pintadas y ataques en redes sociales después de que un concejal de ERC denunciara públicamente que no habían atendido a su mujer en catalán.

Garbanzos marinera con bacalao, de Karlos Arguiñano: "Un plato único de 10 para toda la familia"

Un guiso de escándalo para toda la familia: garbanzos marinera con bacalao de Karlos Arguiñano

Gonzalo

Los vecinos de Torrevieja, divididos por una invasión de Gallinas: "No me dejan dormir, a las 4 de la mañana están cantando, está todo muy sucio"

Vecina y agricultor de Carracedo

"Cuando llegó el fuego al pueblo estábamos solos". Hablamos con una vecina de Carracedo de Vidriales y un agricultor que arriesgó su vida para salvar su pueblo

Publicidad