Esta tarde en YAS Verano, descubrimos los detalles secretos de la mítica boda de Lolita y Guillermo Furiase
Han pasado ya unos cuantos años del "si me queréis, irse" que Lola Flores entonó en la monumental boda de Lolita. Hoy, repasamos este gran acontecimiento de la mano de Rappel, que fue uno de los invitados.
Se cumplen 42 años de una de las bodas más recordadas del panorama social español: el enlace entre Lolita Flores y Guillermo Furiase. Aquel 25 de agosto de 1983, la hija de Lola Flores se dio el "sí, quiero" en un evento que, más que una ceremonia, fue todo un acontecimiento nacional.
La expectación era tal que parecía que España entera estaba invitada… y, de hecho, casi lo estuvo. Con cerca de 5.000 asistentes, la boda fue un auténtico espectáculo de masas.
Entre los invitados se encontraba nada menos que Rappel, testigo directo de todo lo que allí ocurrió y que no ha dudado en revivir con anécdotas el ambiente, la locura y la emoción que se vivieron en aquella jornada única. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!
