Laura Moure felicita a María ángeles en la final: “¡Qué valiente has sido tirando!”

La concursante del atril rojo ha conseguido llevarse a casa 6.012 eurazos a base de mucho esfuerzo en cada jugada.

Arancha Mela
Publicado:

María Ángeles ha hecho muy buen programa y ha llegado a la gran final, donde ha demostrado su valentía una vez más. Además, la concursante tenía dos ayudas que le han servido de mucho.

Al llegar a la final, Laura Moure no ha podido evitar felicitar a María Ángeles comentando: “¡Qué valiente has sido tirando!”. La concursante ha acertado este último panel y se ha marchado a casa con 6.012 euros.

¡No te pierdas la jugada de María Ángeles en el vídeo de arriba!

Alexandra Jiménez

Para 4 personas

Bollocacao casero de Joseba Arguiñano

Un postre o merienda riquísimo que se puede elaborar en casa fácilmente.

Dueño de la heladería en Barcelona
BARCELONA

Vandalizan una heladería en Barcelona tras una denuncia por discriminación lingüística: "Atendemos a todos los que nos hablan en catalán"

Una heladería de Barcelona ha sufrido pintadas y ataques en redes sociales después de que un concejal de ERC denunciara públicamente que no habían atendido a su mujer en catalán.

Garbanzos marinera con bacalao, de Karlos Arguiñano: "Un plato único de 10 para toda la familia"

Un guiso de escándalo para toda la familia: garbanzos marinera con bacalao de Karlos Arguiñano

Gonzalo

Los vecinos de Torrevieja, divididos por una invasión de Gallinas: "No me dejan dormir, a las 4 de la mañana están cantando, está todo muy sucio"

Vecina y agricultor de Carracedo

"Cuando llegó el fuego al pueblo estábamos solos". Hablamos con una vecina de Carracedo de Vidriales y un agricultor que arriesgó su vida para salvar su pueblo

