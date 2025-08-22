MEJORES MOMENTOS | 22 DE AGOSTO
Laura Moure felicita a María ángeles en la final: “¡Qué valiente has sido tirando!”
La concursante del atril rojo ha conseguido llevarse a casa 6.012 eurazos a base de mucho esfuerzo en cada jugada.
María Ángeles ha hecho muy buen programa y ha llegado a la gran final, donde ha demostrado su valentía una vez más. Además, la concursante tenía dos ayudas que le han servido de mucho.
Al llegar a la final, Laura Moure no ha podido evitar felicitar a María Ángeles comentando: “¡Qué valiente has sido tirando!”. La concursante ha acertado este último panel y se ha marchado a casa con 6.012 euros.
