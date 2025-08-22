Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 22 DE AGOSTO

La confesión de Jorge Fernández: "Lo bueno de cumplir años es que te libras de las despedidas de soltero"

El presentador cree estar más a gusto a sus 53 años que cuando era más joven.

El presentador cree estar más a gusto a sus 53 años que cuando era más joven.

Arancha Mela
Publicado:

Este panel hablaba sobre las despedidas de soltero y Jorge Fernández que se siente avanzado en edad, ha confesado: "Lo bueno de cumplir años es que te libras de las despedidas de soltero".

Es cierto que a esa edad te libras de muchas despedidas de soltero y bodas, pero también es verdad que le gustan a muchas personas.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

