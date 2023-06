Zapatero: "El PSOE ha coincidido políticamente con Bildu, pactar es lo que están haciendo PP y Vox ahora"

El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero visita Espejo Público a punto de que arranque la campaña electoral de las elecciones generales del 23 de julio. Se considera un "defensor de la verdad" y hace una valoración "del momento y del rumbo de España que es positivo". "Cuando se tiene esta convicción se defiende con pasión", señala.

Zapatero hace un balance favorable de la economía. Destaca que España es la economía que más crece, la que más empleo crea y donde más bajan los precios de Europa. Sí reconoce que la economía española cayó más que otras al ser de servicios, ya que el turista se encerró al 100x100 en la pandemia, pero afirma que la recuperación "está siendo poderosa". "Si estos datos económicos los tuviera un Gobierno del PP no dirían que la economía española va como una moto, sino como el Apolo 11", afirma.

"Este es el Gobierno que más estabilidad ha logrado en el empleo conl a reforma laboral"

Señala además que este el Gobierno que más ha subido el salario mínimo interprofesional y ha logrado más estabilidad en el empleo con una reforma laboral. "Se ha recuperado todo el empleo prepandemia y creado 1.300.000 empleos más en 17 meses", mantine. Zapatero recuerda "la que organizaron en el PP en contra de la reforma laboral coincidiendo con Esquerra y con Bildu y ahora resulta que es buena".

"Si el 'sanchismo' es la reforma laboral, crear empleo estable, crear leyes progresistas y tener peso internacional esa es la política positiva para este país", añade el del PSOE.

"El PSOE ha coincidido políticamente con Bildu en varias ocasiones como lo ha hecho el PP"

Apunta Zapatero que el PSOE ha coincidido políticamente con Bildu en varias votaciones en el mandato de Sánchez como lo ha hecho el PP con Bildu. "Pactar es lo que están haciendo PP y Vox ahora. El PSOE con Podemos sí ha pactado un Gobierno de coalición".

Recuerda que cuando se estaba estudiando la reforma laboral el PP sabía que Bildu y Esquerra iban a votar que no y no tuvo ningún inconveniente en coincidir. "Esto nos ha permitido recordar el éxito de la democracia, bajo un Gobierno, que fue el final de la violencia de ETA después de 200 años de violencia política en España. Un final a cambio de nada y para siempre y sin escisiones".

"El peor momento de conflictividad en Cataluña se produjo con un Gobierno del PP"

Sobre la promesa incmulpida de Sánchez antes de ganar las elecciones de traer a Puigdemont de Bruselas para acusarle de rebelión, apunta que Puigdemont se fue de España con un Gobierno del PP. "El PSOE estuvo legalmente apoyando el 155 y a Rajoy. El peor momento de conflictividad en Cataluña se produce con una mayoría absoluta del PP", sostiene.

Polémica por las declaraciones de Zapatero en las que asegura que fue en su Gobierno cuando terminó la violencia de ETA

En los últimos días Zapatero se ha visto envuelto en la polémica por decir que fue bajo su Gobierno cuando se terminó la violencia de ETA. Señala que fue gracias a un esfuerzo de toda la sociedad y fuerzas del orden pero no aceptarlo "es como no reconocer que bajo el Gobierno de Aznar entramos en el euro". "Nunca se oye decir que bajo el mandato de Zapatero se terminó la violencia de ETA. En democracia las formas dan el ser a las cosas y esto supone respetar la verdad. En democracia hay que ser humildes y defender la verdad y tus ideas con pasión y orgullo"

"Sánchez no ha faltado a la palabra, ha cambiado de opinión 2 ó 3 veces"

El expresidente no entiende que a Sánchez se le haya acusado de mentir en vano. "No recuerdo que vaya un residente a una entrevista y se le pregunte por qué nos ha mentido tanto. No ha faltado a la palabra, ha cambiado de opinión 2 ó 3 veces. Normalmente cuando un presidente cambia de opinión es porque llega al convencimiento absoluto de que el resultado de ese cambio va a ser positivo como los indultos que han producido sosiego en Cataluña".

"Entre lo de la reforma laboral y lo de Extremadura el PP se ha derogado a sí mismo"

María Guardiola (PP Extremadura) ha pasado de no querer ni hablar con Vox a cederle la consejería de medio rural en Extremadura. Cree Zapatero que el PP "entre lo de la reforma laboral y lo de Extremadura se ha derogado a sí mismo".

Recuerda que el único partido de los dos grandes que se ha abstenido en la historia de la democracia para que gobernara Rajoy ha sido el PSOE. "Luego gana Pedro Sánchez y hay que repetir elecciones porque al PP ni se le plantea abstenerse. Si el PSOE es la lista más votada veremos si se abstiene el PP. De momento vamos 1-0, cuando empiecen a cumplir ese compromiso habrá un espacio al diálogo".

Zapatero ve injusto un posible veto a Irene Montero

El ministerio de Igualdad le ha otorgado a Zapatero un premio que este ha agradecido, especialmente a la ministra Irene Montero. De Montero señala que siempre le ha tratado con respeto y en su mandato ha habido muchos avances que quedarán y hay que ver con perspectiva.

Cree que es injusto ver a Irene Montero como un activo tóxico, No le gustan las descalificaciones. Sobre la ley del 'solo sí es sí' establece que fue una ley del parlamento promovida por el Gobierno en la que ha habido una interpretación judicial que se rectificó y el presidente del Gobierno ha asumido su responsabilidad. "A pesar de la rebaja tenemos unas penas muy importantes y esa no era la intención de la ley, se ha rectificado y el Gobierno y el presidente se ha lamentado ante las víctimas".

"Me preocupa que el debate de los partidos que se quieren coaligar sea cuánto machismo es tolerable"

Feminista convencido, Zapatero cree que el feminismo ha descubierto que la discriminación horrenda de las mujeres es contraria a cualquiera de los valores que el talento atesora. Ha aprendido muchas cosas del feminismo y nunca dará consejos. Sabe que tenemos un país defensor de la igualdad y unas leyes defensoras de esa igualdad

"Me preocupa que el debate entre los partidos sea cuánto machismo es tolerable o podemos recuperar cuando lo que debía de ser es al revés, cuánto tenemos que recuperar de los derechos de las mujeres".

Zapatero cierra filas en torno a Pedro Sánchez y asegura que el 99,9% del PSOE está en apoyo de su Gobierno y de Pedro Sánchez incondicionalmente y lo vamos a ver. "Veremos a la inmensa mayoría de los referentes y activos. Nosotros defendemos una visión de la política y la democracia como una tarea colectiva".