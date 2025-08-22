Antena 3 LogoAntena3
Paqui, la hija reconocida de Paco Gento, ya lleva su apellido: "Desde pequeña lo sabía y esperé a que algún día apareciese"

Después de toda una vida en la sombra, Paqui ha conseguido lo que durante años le fue negado: llevar oficialmente el apellido de su padre, Paco Gento, leyenda del Real Madrid.

paqui

Marta Requejo
Publicado:

Tras años de lucha silenciosa, Paqui ha logrado que el apellido Gento figure oficialmente en su dni. El Tribunal Supremo confirmó que es hija biológica del legendario futbolista Paco Gento, cerrando así un proceso legal que duró años y fue impulsado por su hijo David.

Aunque Paqui siempre supo quién era su padre, nunca quiso denunciar: no buscaba fama ni dinero, solo la verdad. Fue su hijo David quien la animó a reclamar lo que siempre les había pertenecido. "Estoy contenta pero me hubiera gustado que hubiera sido él el que diese la cara en su momento. Ha tenido que ser a base de juicios", dice.

Con ayuda de un abogado y un detective, reunieron pruebas concluyentes, incluyendo ADN, que demostraron la relación de ocho años entre Paco Gento y la madre de Paquita, una reconocida bailarina de arte español. "Él no acudió tres veces que le llamaron para hacerse las pruebas y finalmente en el juicio salió un 99,9% de compatibilidad".

Ahora, con el apellido ya en sus documentos, madre e hijo dan un paso más: reclamarán daños y perjuicios por el sufrimiento vivido durante décadas. ¡Dale al play!

