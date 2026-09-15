A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Julio Iglesias Jr. nos acerca al lado más íntimo de la familia Iglesias
El hijo de Julio Iglesias visita Y ahora Sonsoles para hablarnos de su infancia, su familia y su carrera. ¡No te pierdas su entrevista!
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El apellido Iglesias es uno de los más conocidos de nuestro país. Julio Iglesias es el cantante español por excelencia que ha traspasado fronteras y se ha convertido en uno de los símbolos de nuestra música.
En 1973, Julio Iglesias tiene a su segundo hijo con Isabel Preysler, Julio Iglesias Jr. Su entusiasmo y talento le llevaron a triunfar en el mundo del modelaje y la interpretación, pero fue finalmente siguiendo los pasos de su padre en la música donde realmente encontró su pasión.
Hoy, repasamos con Julio Iglesias Jr. una vida en el foco mediático desde la cuna y conocemos todos los secretos jamás contados de la familia Iglesias. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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