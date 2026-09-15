Detenido un hombre en Sevilla por matar a su hermano apuñalándolo en el cuello

Discusión familiar que acaba en tragedia en Sevilla. La Policía Nacional ha arrestado en el barrio de Torreblanca a un hombre al que se le acusa de matar con una puñalada a su hermano. Al parecer la discusión comenzó en la vivienda familiar la tensión fue creciendo hasta que en un momento determinado uno de los hermanos empuñó un cuchillo y apuñaló al otro en el cuello ocasionándole una grave herida sangrante.

El hermano herido fue trasladado al hospital, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida. El hermano que empuñó el cuchillo fue detenido por los agentes en el lugar y se espera que a lo largo de esta jornada pase a disposición judicial. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron dotaciones de la Policía Nacional, de la Policía Local y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061.