“Es corporal”: Almudena Cid explica el insólito piropo que dedica a David en Pasapalabra

A Almudena Cid le han bastado tres programas en Pasapalabra para descubrir que David no es un concursante cualquiera. La leyenda de la gimnasta se ha quedado fascinada con la forma de expresarse del barcelonés, y no precisamente por su manera de hablar. Lo que le ha llamado la atención es su gestualidad. Tanto es así que ha acabado dedicándole un piropo de lo más inesperado.

Almudena ha explicado que David “tiene una forma de primero expresar con el cuerpo lo que quiere decir con las palabras”. Para que todos comprendieran a que se refería, la invitada ha puesto incluso un par de ejemplos. El protagonista ha reaccionado entre risas ante una descripción tan curiosa de su personalidad.

“Él es corporal, totalmente corporal”, ha asegurado Almudena. “¿A que nunca te han echado ese piropo?”, le ha preguntado al concursante. Y, efectivamente, ha reconocido que era la primera vez: “Si una gimnasta me dice que soy corporal, yo me lo creo”.