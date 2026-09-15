La hermana de Claudia, la estudiante española asesinada en México: "No le habían avisado de que ya habían matado a dos chicas"

Claudia Tacoronte tenía 21 años y llevaba apenas tres semanas en México. La joven canaria, estudiante de cuarto curso de la Universidad de Granada, había viajado al país para realizar una estancia Erasmus. Su experiencia terminó de la forma más trágica: fue perseguida y apuñalada mortalmente en los jardines del Centro de la Cultura de Morelos.

La joven había acudido a una importante feria de plantas medicinales cuando, según los testimonios recogidos tras el ataque, un hombre comenzó a perseguirla e intentó robarle el teléfono móvil.

Claudia trató de refugiarse, pero el agresor la alcanzó y le clavó un cuchillo varias veces en el vientre. Los presentes intentaron auxiliarla y reclamaron desesperadamente la llegada de una ambulancia. "Por favor, tenemos una persona herida, urge, urge una ambulancia", gritaba el testigo.

Madony presenció el ataque y ha conectado con el programa para recordar lo vivido. Relata entre lágrimas que escuchó a una mujer pedir auxilio y gritar. "Realmente fue algo muy fuerte lo que vivimos esa noche", dice.

Los testigos denuncian además las dificultades para contactar con los servicios de emergencia durante los primeros momentos tras la agresión: "Nos mandan al buzón, nos rechazan la llamada o nos dejan en lista de espera".

La cuarta alumna de la universidad asesinada en 2026

El asesinato de Claudia ha puesto el foco en una cifra especialmente preocupante. La joven es la cuarta alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asesinada en lo que va de año. Marcos González, corresponsal en México, explica que los tres asesinatos anteriores no se produjeron dentro de la universidad, sino que las víctimas eran estudiantes de esa institución.

La familia de Claudia, según ha explicado su hermana, no tenía conocimiento de esos tres casos anteriores y asegura que no había sido informada de esas muertes. La sucesión de asesinatos ha provocado una enorme conmoción entre la comunidad universitaria y ha llevado también a revisar la seguridad de los estudiantes que participan en programas de movilidad.

¿Feminicidio?

Las autoridades mexicanas han activado desde el inicio el protocolo de feminicidio, aunque esto no significa necesariamente que el crimen vaya a ser calificado finalmente como tal. Según explica el corresponsal, se trata de un procedimiento utilizado en numerosos estados de México ante la muerte violenta de una mujer.

El fiscal del estado de Morelos, Fernando Blumenkrön, ha confirmado que la investigación comienza siguiendo ese protocolo y, a medida que avanza, se determina si existen las denominadas razones de género que permitan confirmar esa clasificación. Entre los elementos que pueden analizarse se encuentra, por ejemplo, si existía una relación sentimental entre el agresor y la víctima, además de otras circunstancias relacionadas con el crimen.

Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya está en contacto con el Consulado de España.

"Claudia estaba muy, muy contenta de conocer México"

La joven llevaba solo tres semanas en el país. Su tutora del programa de movilidad de la Universidad de Granada, Magdalena Ramos, había hablado con ella pocos días antes de su asesinato. "Estaba muy, muy contenta de conocer México", recuerda. Quienes la conocían destacan también su carácter. "Siempre tenía la mejor actitud, la mejor energía", recuerdan quienes compartieron con ella sus años de universidad. Tras el asesinato, la Universidad de Granada ha cancelado los intercambios a Morelos de tres estudiantes.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha rendido homenaje a la joven canaria. Estudiantes han colocado flores y velas en un altar improvisado para recordar a Claudia.

"Ninguna estudiante debería ver truncados sus sueños por la violencia", han expresado durante el homenaje. Mientras tanto, las autoridades mexicanas continúan investigando el crimen para esclarecer qué ocurrió y determinar las circunstancias del asesinato. Ahora se pone en marcha el protocolo de repatriación del cuerpo de Claudia a España.

Su familia sigue buscando respuestas tras la muerte de una joven de 21 años que había viajado a México para estudiar, conocer el país y vivir una experiencia que apenas acababa de comenzar.