“Combino dos memorias”: el motivo por el que David es un concursante único en Pasapalabra

David ha confesado, al fin, su mayor secreto en Pasapalabra: la clave de su éxito y el motivo por el que gesticula tanto. Roberto Leal le ha hecho la pregunta tras 114 programas y después de que Almudena Cid describiera al concursante como “corporal”. “Tiene una forma de primero expresar con el cuerpo lo que quiere decir con las palabras”, ha explicado la invitada. ¡Palabra de leyenda de la gimnasia!

El barcelonés siempre ha llamado la atención por su técnica en el ¿Dónde Están?, pero parece que toda su gestualidad genera curiosidad. Él mismo ha explicado sus movimientos en la prueba que más memoria rápida requiere en Pasapalabra: “Combino dos memorias”. “Una visual y una nemotécnica, están a la par, y hay que mantener la concentración porque, como se vaya una, se va al traste el panel entero”, ha precisado.

Roberto también le ha preguntado si esta singular técnica le funciona en su día a día con otras cosas. Gonzo, al lado del concursante, ha bromeado con cómo debían de ser sus exámenes orales. ¡No te lo pierdas en el vídeo!