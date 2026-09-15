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Un muerto y cuatros heridos por un incendio en un asentamiento chabolista situado en Lucena del Puerto (Huelva)

Las llamas se han iniciado sobre las 04:22 horas de la mañana, cuando el centro de coordinación de emergencias ha recibido avisos por el siniestro en el asentamiento conocido como 'La Sevillana'.

Un muerto y cuatros heridos por un incendio en un asentamiento chabolista situado en Lucena del Puerto (Huelva)

Un muerto y cuatros heridos por un incendio en un asentamiento chabolista situado en Lucena del Puerto (Huelva) Europa Press

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Pepe Ribas
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Una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas en un incendio registrado en la madrugada del martes 15 de septiembre en un asentamiento de infraviviendas de la población onubense de Lucena del Puerto (Huelva), según ha informado el 112 de Andalucía.

'La Sevillana', el asentamiento afectado por el fuego

Las llamas se han iniciado sobre las 04:22 horas de la mañana, cuando el centro de coordinación de emergencias ha recibido avisos por el siniestro en el asentamiento conocido como 'La Sevillana'. El cadáver ha sido hallado calcinado y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha atendido además en el lugar a otras cuatro personas con lesiones por quemaduras menores. Ninguna de las personas ha precisado ser trasladada a ningún centro hospitalario. En el lugar han intervenido efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, junto con agentes de Guardia Civil y Policía Local. El 112 ha alertado además a Cruz Roja y a la compañía Endesa.

No es la primera vez que sucede allí

No es la primera vez que sucede esto; ya el pasado 9 de septiembre se produjo otro incendio que calcinó dos hectáreas y una persona fue atendida en el lugar de los hechos. En este caso también varias chabolas fueron afectadas por llamas y algunas quedaron totalmente calcinadas. El fuego en ese caso se extendió rápido y, por suerte, no hubo que lamentar víctimas mortales.

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