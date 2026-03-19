¿Bipartidismo o multipartidismo?: Susana Díaz y Marcos de Quinto juegan al 'test del bipartidismo' para saber con qué se sienten más representados

Los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León dejan una serie de lecturas sobre el plano institucional de la política. Dichos comicios han otorgado la victoria al PP, pero también el PSOE ha aumentado su número de procuradores en las Cortes. No obstante, partidos como Sumar o Podemos se llevaron un "palo", sin lograr representación.

Precisamente, el aumento tanto del PP como del PSOE parece resucitar el bipartidismo. En Espejo Público, la senadora socialista, Susana Díaz, y el exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, se han enfrentado al test del bipartidismo para comprobar su nivel.

¿Bipartidismo o multipartidismo?

La primera pregunta era la siguiente: "si en el Parlamento hay muchos partidos y cuesta formar gobierno, ¿Qué solución prefiere?". En este caso, de Quinto ha apostado por dos respuestas. En primer lugar, "mantener el sistema y negociar coaliciones" y "facilitar más la entrada de nuevos partidos".

Por su parte, Susana lo tenía más claro y elige "reformar el sistema electoral para favorecer a los dos partidos principales".

La siguiente pregunta era "¿qué modelo político considera más eficiente?". La respuesta de Susana Díaz era la "alternancia clara entre dos partidos fuertes" y la de Marcos de Quinto era "gobiernos de coalición entre varios partidos".

La última pregunta tenía que ver con las prioridades si se reformase el sistema político. En este caso, de Quinto daría prioridad a "garantizar la máxima representación de fuerzas políticas". Por su parte, Díaz reduciría "la fragmentación parlamentaria".

Tras las tres preguntas, llegaba el resultado: Susana Díaz tiene una preferencia por un modelo bipartidista y Marcos de Quinto tenía gran inclinación por el multipartidismo.

Ambos se sentían muy representados con el resultado del test. Por un lado, Susana detallaba que "estaba contenta de que el bipartidismo saliera fuerte en Castilla y León" y afirmaba que está bien que "dependan menos de los bipartidismos, que siempre polarizan y nos llevan a espacios de enfrentamiento".

Por otro lado, Marcos considera que "la constitución está hecha por los partidos para los partidos" y alerta de que "hay una gran barrera de entrada en política que se ha creado desde ese momento". Asimismo, pide que se baje "la democracia a los individuos".

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