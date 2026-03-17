Alfonso Fernández Mañueco no se cierra a que Vox ocupe consejerías en Castilla y León: "Si tiene que ser un Gobierno en coalición, lo hablaremos"

Alfonso Fernández Mañueco (PP) atiende a los micrófonos de Espejo Público después de alzarse como el ganador de las elecciones de Castilla y León, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario.

El líder del PP en Castilla y León ha agradecido "el comportamiento cívico" a los ciudadanos de su comunidad. "Los ciudadanos han dado el mensaje con todas las fuerzas políticas pero con el PSOE no", determinaba.

A Mañueco le gustaría haber obtenido la mayoría absoluta pero reconoce que "es difícil, complicada e imposible" en este momento.

"Empezaré a hablar con Vox para construir un proyecto de futuro"

Mañueco ha gobernado ya en coalición y en solitario en Castilla y León y tiene previsto abrir una ronda de diálogo con todas las fuerzas políticas, aunque niega rotundamente que eso incluya al 'sanchismo'. Comenzara a hablar con Vox porque quiere "construir un proyecto de futuro para Castilla y León".

Si Vox entra en el Gobierno podría pedir hasta 4 consejerías. Señala Mañueco que más allá de los sillones quiere que se cuadre un proyecto de futuro medida a medida y no cierra la puerta a una negociación. "Si tiene que ser un Gobierno en coalición, lo haremos".

"Entre todos queremos construir una alternativa al 'sanchismo'"

Afirma que ha habido 3 triunfos "incontestables" del PP en las 3 comunidades autónomas donde ha habido elecciones y pone sobre la mesa que quieren construir entre todos una alternativa al 'sanchismo'. Considera que aunque las mayorías absolutas están complicadas en España Juanma Moreno podría hacerse con ella en las elecciones de Andalucía. "Podemos esperar lo mejor siempre".

Ayer mismo Mañueco recibió un whatsapp de felicitación del candidato de Vox Carlos Pollán y cree que a partir de ahí podría haber conversaciones. Le parce complicado que sea investido antes de Semana Santa porque hasta el 14 de abril no se vana a constituir las cortes de Casilla y León.

Carlos Martínez, candidato del PSOE, auguraba partido de vuelta en estos comicios porque al considerar que Mañueco no se va a entender con Vox. Mañueco afea al PSOE de la Comunidad haber dejado de lado a los castellanoleonses. "En el PSOE han olvidado al campo con las ayudas, las infraestructuras... Hemos ganado las elecciones, ha perdido el PSOE. Nosotros nos tenemos que sentar, vamos a dialogar con todos pero no vamos a formar Gobierno con el 'sanchismo'".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.