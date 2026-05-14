Javier Adrados, promotor discográfico de La Oreja de Van Gogh: "Ese sonido no se corresponde con la realidad"

La Oreja de Van Gogh ha sido objeto de numerosas críticas tras el inicio de su gira. Muchos fans publicaron vídeos y comentarios comparando a Amaia Montero con la anterior vocalista, Leire Martínez, afirmando que su voz no estaba a la altura de la banda.

La cantante rompió su silencio en redes sociales mostrándose orgullosa de su actuación y de su regreso al grupo que la convirtió en un icono del pop. Sin embargo, la banda aún no se había pronunciado hasta ahora y elige hacerlo en nuestro programa, a través de Javier Adrados.

"Ese sonido no se corresponde con la realidad", afirma el promotor discográfico del grupo. Este le ha pedido que desmienta el "río de negatividad" que está salpicando a Amaia, afirmando que los vídeos muestran una realidad distorsionada que en directo no sonaba así.

Pese a los rumores, La Oreja de Van Gogh quiere dejar claro que la gira sigue en pie y que Amaia está feliz e ilusionada de estar de nuevo sobre el escenario. "Ella está bien, si le damos todos el cariño que le hace falta, se va a recuperar muchísimo mejor", señala Adrados.

El promotor de la banda deja claro que "la banda está encantada con Amaia" y que se encuentran muy ilusionados con los conciertos que están por venir. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!