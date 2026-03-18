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Elecciones Castilla y León

Carlos Martínez (PSOE) reprocha a Mañueco que solo quiera pactar con Vox: "Está despreciando al 30% de la ciudadanía de Castilla y León"

El líder socialista de Castilla y León Carlos Martínez lamenta que desde el PP hayan rechazado pactar con su formación para formar gobierno en la Comunidad. "La ciudadanía ha hablado de una forma responsable", asegura.

Formar Gobierno en Castilla y León.

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Laura Simón
Publicado:

Carlos Martínez, candidato del PSOE en Castilla y León, ha obtenido dos procuradores más respecto a las elecciones de la Comunidad. Sin embargo, el PP ya ha advertido que no van a dialogar con ellos para formar Gobierno después de que la candidatura liderada por Mañueco fuera la lista más votada en estos comicios. Mañueco ahora tiene previsto iniciar conversaciones con Vox para poder ser investido presidente de la comunidad castellanoleonesa.

Cree Carlos Martínez que igual que muchos le definen como un candidato 'sanchista' por la mañana otros le denominan 'antisanchista' por la tarde, por lo que se considera como un "'sanchista' de ida y de vuelta". Cree que en el PSOE hay "una sana elección de los candidatos que nos van a representar a través de la democracia interna" y que "hay que ser respetuoso con esa decisión que tiene la militancia de su partido". Pone en valor que en el PSOE "no hay dedazo" y aboga por la normalidad de la democracia interna de los partidos

"Mañueco está siempre en campaña electoral"

Para el candidato socialista parece que Mañueco está siempre en campaña electoral. Destaca que la ciudadanía "ha hablado de una forma responsable" y cree que el del PP está despreciando a más del 30% de ciudadanía de su comunidad autónoma que le ha votado. "Estamos dispuestos a hablar de la responsabilidad para hacer acuerdos de comunidad, no de acuerdos de investiduras". Martínez querría cerrar acuerdos con el P en torno a la despoblación o la ley de la violencia machista.

Cree que al líder del PP Alberto Núñez Feijóo y al de Vox Santiago Abascal lo que les interesa ya es el año 2027. "Quieren pasar deprisa y corriendo por estas comunidades para poder hablar de lo suyo". "En esa pugna vamos a ver cómo se retrata Abascal si quiere ser la muleta permanente de la derecha y perder credibilidad en un programa diferente al PP en las generales".

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