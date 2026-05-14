Hablamos con Borja Semper tras su vuelta a la política: "Tenía una pena terrible por la hipótesis de dejar de vivir"

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha reaparecido este en ‘Espejo Público’ tras diez meses alejado de la primera línea política para recuperarse de un cáncer. En una entrevista con Susanna Griso en el ‘ESPODAST’, Sémper vuelve con “las pilas cargadas” y deja algunos de los titulares más duros sobre la situación de la Guardia Civil y la lucha contra el narcotráfico en el sur de España.

"Le debo mucho a la Guardia Civil"

El dirigente popular habla desde la emoción al ser preguntado por la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio en Huelva y por los abucheos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante un acto en Baeza: “Mi vínculo y mi forma de interpretar a la Guardia Civil es mucho más que política, es emocional. Yo estoy vivo gracias a que la Guardia Civil detuvo a un comando de ETA cuando iba a atentar contra mí”, asegura Sémper durante la entrevista. El portavoz del PP ha recordado los años más duros del terrorismo en el País Vasco: “He convivido con la Guardia Civil en Guipúzcoa en los años más difíciles y, por eso, al ver esto que ha ocurrido, mi análisis no solo va a ser político, es moral y ético”.

Sémper ha dedicado también unas palabras de reconocimiento a los agentes y a sus familias: “La Guardia Civil y sus familiares son un ejemplo diario de dignidad, de esfuerzo y de servicio público. Quienes nos dedicamos a la política tenemos que ser conscientes primero del respeto que debemos tenerles y de un agradecimiento eterno porque se juegan la vida por nosotros”. El dirigente popular considera insuficientes las condolencias institucionales tras la muerte de los agentes y reclama medidas concretas frente al narcotráfico en el Estrecho. “No vale solo con las muestras de condolencias. Lo importante es lo que sienten los guardias civiles y sus familiares. Lo importante es qué vamos a hacer para protegerles”, afirma.

En este sentido, advierte del crecimiento del crimen organizado en el sur del país:“Todos los informes de profesionales y expertos dicen que en toda la franja que va desde Cádiz hasta Huelva el crimen organizado se está organizando y cada vez es más eficaz y requiere de más medios para ser combatido”. Sémper recuerda además el asesinato de dos guardias civiles en Barbate hace dos años: “No ha cambiado nada. Lo importante no es solo decir lo mal que lo está haciendo este Gobierno, sino qué va a hacer Feijóo cuando sea presidente del Gobierno para frenar esto”.

¿Qué haría el PP?

Durante la entrevista, el portavoz popular ha desgranado algunas de las propuestas del PP en materia de seguridad: “El PP va a implementar un plan contra el crimen organizado en el Estrecho de Gibraltar, recuperar el OCON Sur, que era una unidad de élite que funcionaba de manera extraordinaria… también vamos a hacer una modificación en el Código Penal para que las penas sean más contundentes”.

Ha anunciado algunos de los cambios que haría el Partido Popular para reforzar la protección judicial frente al narcotráfico: “Vamos a hacer que los delitos de narcotráfico sean todos juzgados en la Audiencia Nacional. Queremos que los guardias civiles sean considerados como una profesión de riesgo, igual que lo son las policías autonómicas y la policía municipal”. Sémper insiste en que “hay que hacer una serie de reformas para proteger a la Guardia Civil” y carga duramente contra el ministro del Interior y contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez: “Si vemos la forma de funcionar a lo largo de estos últimos años, tenemos ministros que no se ocupan de ser ministros. Ministros que son candidatos a comunidades autónomas, por lo cual no puedes hacer bien tu trabajo. Tenemos ministros que son tuiteros, que se dedican a insultar a medios de comunicación y periodistas”, critica.

Sobre Marlaska, Sémper asegura que “está fracasando en su acción” y señala directamente al presidente del Gobierno: “Aquí la responsabilidad no es del ministro, es del presidente del Gobierno, que es quien nombra a los ministros”. Y concluye su entrevista con un mensaje político de cambio: “Estamos asistiendo al desmoronamiento de una forma de hacer política y demos paso cuanto antes a una forma diferente, a ministros que sean gente seria”.

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