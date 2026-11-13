Beatriz Parera explica el motivo de la reunión "a solas" entre Sánchez y Corvillo: "Un arrepentimiento por haber destituido a Ábalos"

"Mañana viene el presidente a Córdoba y tengo reunión privada con él, me ha llamado Óscar López". Este es uno de los mensajes que contenía una conversación entre Cristian Corvillo, el empresario que condujo el vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017, y el comisionista Víctor de Aldama.

De esta manera, la UCO desvela una reunión entre Pedro Sánchez y su exchofer "a solas".

Cabe recordar que Corvillo ha sido uno de los nombres que ha estado en el foco en los últimos días por la investigación de la UCO en torno a él, relacionada con la presunta "entrega de fondos" al exministro José Luis Ábalos y con supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas.

"Hay fechas que parecen darle mayor credibilidad"

En 'Espejo Público' hablábamos con la periodista de 'El Confidencial' Beatriz Parera para desgranar estas informaciones. Parera considera que "hay fechas que parecen darle mayor credibilidad" a esa reunión, dado que en ese momento Sánchez se encontraba en un mitin en Córdoba.

Sin embargo, en todo este contexto, el presidente del Gobierno se mantiene en que no conoce a Corvillo. Asimismo, Sánchez calificaba la investigación como "no ser nada nuevo", en referencia a las constantes informaciones que salen a la luz en relación con el caso Koldo.

Parera asegura que es el Ejecutivo el que quería contactar con Corvillo y llega a una conclusión sobre el motivo: "El papel de Ábalos en aquel momento, en abril de 2023".

"Figuraba como el hombre de Ábalos en el sur"

La periodista, remontándose a esa fecha, recuerda que el ministro de Transportes ya había sido destituido del cargo. Aunque, según sus intuiciones, "iban a pasar muy pocos meses para que fuera rescatado y volviera a ir en las listas de las elecciones del 23J". Para Perera, esta decisión venía impulsada por "un arrepentimiento por haberle destituido ante los rumores que le vinculaban con distintos asuntos de corrupción".

En este marco, Parera señala que Corvillo figuraba como "el hombre de Ábalos en el sur".

"Dice el presidente del Gobierno que no hay nada nuevo", recuperaba Parera. Algo que, para ella, no es cierto porque "hay tres adjudicaciones nuevas en las que se ha detectado un pago de comisiones que hasta el momento no se conocían".

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