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Esta noche, La Voz hace historia con la primera Batalla de Ganadores: "Solo uno puede ganar"

La Voz estrena esta noche en Antena 3 la Batalla de Ganadores, una fase inédita en la que los talents que superaron las primeras Batallas vuelven a enfrentarse.

Melendi y Lola Índiga en La Voz

Esta noche, La Voz hace historia con la primera Batalla de Ganadores: "Solo uno puede ganar"

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Celia Gil
Celia Gil
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Esta noche llega una nueva fase de La Voz. Por primera vez en la historia del programa, los ganadores de las dos primeras noches de Batallas tendrán que enfrentarse entre sí para conseguir continuar en la competición.

La Batalla de Ganadores llega con una gran novedad: los enfrentamientos serán cara a cara, pero cada talent defenderá su propia canción de manera individual. Después de escuchar las dos actuaciones, el coach tendrá que elegir a uno de los artistas para continuar en su equipo.

Sin embargo, los que no consigan ganar todavía tendrán una última oportunidad. Vanesa Martín vuelve a tener el poder de salvar a cuatro talents, uno de cada equipo, en su última intervención como quinta coach.

Además, el público, por primera vez esta temporada, elegirá a cuatro artistas que irán a los Directos de La Voz.

Así llegan los equipos a la Batalla de Ganadores de La Voz

  • Melendi llega con Manuela ya clasificada para los Directos y ocho talents procedentes de las Batallas: Marta Salas, Enrique, Claudia Goicoechea, Darío, José Torres, Lorena, Ana y Omar, incorporado mediante un robo.
  • Pablo López tiene a Jhon Jairo en los Directos y continúa con Lucía Bazán, Carla, Pau, Leticia, Karim, Paz, Adriana y Nerea, a quien ha robado del equipo de Mika.
  • Lola Índigo cuenta con Raúl clasificado para los Directos y sigue con Kika Cardoso, Marta Berlín, Estrella Marina, Julieta, Irene, Borja y Susana, incorporada mediante un robo.
  • Mika tiene a Carlos directamente en los Directos y afronta esta nueva fase con Pitú, Nico, Marcos, Teresa, Izán, Rubén y Aura, a quien ha robado del equipo de Melendi.

Los equipos vuelven a ponerse a prueba en una noche en la que haber ganado una Batalla ya no es suficiente. ¿Quiénes conseguirán seguir adelante?

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