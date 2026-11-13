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El sábado vuelve La ruleta de la suerte noche, "el programa perfecto" para quienes tienen "sueños que valen una fortuna"

La ruleta de la suerte noche regresa el sábado con un nuevo programa en el que tres concursantes pelearán para llevarse los premios más increíbles.

La ruleta de la suerte noche

El sábado vuelve La ruleta de la suerte noche, "el programa perfecto" para quienes tienen "sueños que valen una fortuna"

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Borja Tamayo
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Los sábados, tanto Jorge Fernández como Laura Moure sustituyen el plató habitual de La ruleta de la suerte para convertirlo en un lugar mágico. Y es que el programa se viste de gala para presentar los premios más increíbles, montando una auténtica fiesta en cada tirada.

Gajos especiales, casillas con muchísima recompensa o incluso el sobre especial de 100.000€ son tan solo algunos de los motivos por los que La ruleta de la suerte noche es una auténtica revolución. Una gran oportunidad para aquellas personas que tienen "sueños que valen una fortuna" y quieren hacerlos realidad.

Tres nuevos concursantes llegan este sábado y, a partir de las 22 horas en Antena 3, puedes acompañarlos en su camino hacia la gloria. Ya lo dice el propio Jorge: "Es el programa perfecto" y todo puede ocurrir cuando la ruleta comienza a girar.

¡No te lo pierdas!

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