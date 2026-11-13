Avance | El secreto
Serhat y Zeynep, ante una boda que puede cambiarlo todo: ¿hay amor detrás de su decisión?
Zeynep está dispuesta a hacer lo que sea para adoptar a Kader y darle la familia que tanto necesita. Mientras tanto, Serhat empieza a despertar sospechas sobre sus sentimientos y Berrak vuelve a estar en el centro de los conflictos.
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¡Se avecinan grandes cambios en El secreto! Zeynep está decidida a conseguir la adopción de Kader y le hace una promesa que emociona a la pequeña: “Es la última vez que te abandonan. Seremos una familia”.
Mientras vemos las imágenes de la boda de Serhat y Zeynep, él habla de la forma de querer de la joven: “Cuando Zeynep ama a alguien, se entrega por completo”. Y Can no tarda en hacerle una observación que podría cambiarlo todo: “Creo que tú sí sientes algo por esa chica”. ¿Estará Serhat empezando a reconocer lo que siente por ella?
Pero no es la única historia de amor que da un giro. Ebru le pregunta a Cihan si estaría dispuesto a divorciarse de su esposa para estar con ella, y él le responde con una declaración muy clara: “Yo te amo, Ebru”. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?
Y, por si fuera poco, Refika se enfrenta a Berrak: “¿Has venido a arruinarnos la vida?”. ¿Qué ha ocurrido para que vuelva a estallar el conflicto? Este domingo, a las 22:00 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de El secreto en Antena 3 y atresplayer.
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