Minuto a minuto
La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en una decisiva Batalla de Ganadores
Los talents afrontan una noche decisiva en la Batalla de ganadores, con nuevas reglas, el público como protagonista y Vanesa Martín dispuesta a cambiar el rumbo de la competición.
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La Voz 2026 afronta una de las noches más emocionantes de la edición. Después de superar las Audiciones a ciegas y las primeras Batallas, los talents vuelven a subirse al escenario para enfrentarse a sus compañeros en una Batalla de ganadores que promete actuaciones espectaculares y decisiones muy complicadas.
Esta vez, las reglas cambian: cada talent defenderá su propia canción y los tres coaches rivales votarán por su actuación favorita, aunque será el coach del equipo quien tenga la última palabra. Además, el público tendrá un papel fundamental y Vanesa Martín seguirá ejerciendo como quinta coach, con el poder de dar nuevas oportunidades a algunas de las voces que no consigan superar sus enfrentamientos.
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¡La emoción está asegurada y cada vez queda menos para los Directos! ¡Sigue aquí el minuto a minuto de todo lo que ocurre antes y durante la gala de La Voz!
¡Las reglas cambian! Así es la Batalla de Ganadores
¡La competición da un giro inesperado! En esta nueva fase, los talents vuelven a enfrentarse a sus compañeros de equipo, pero esta vez cada uno interpreta su propia canción sobre el escenario mientras su rival espera detrás para tomar el relevo.
¡Y hay una gran novedad! Los tres coaches rivales tendrán que votar por su actuación favorita, aunque será el coach del equipo quien tenga la última palabra, independientemente del resultado de la votación. ¡Una mecánica que promete sorpresas y decisiones muy complicadas!
¡Esta noche, la Batalla de ganadores de La Voz!
¡La emoción está por las nubes! La Voz 2026 regresa esta noche a Antena 3 con una gala decisiva: la Batalla de ganadores. Después de dos noches repletas de duetos inolvidables, los talents que continúan en el concurso tendrán que volver a demostrar todo su potencial.
Los equipos de Lola Índigo, Mika, Pablo López y Melendi afrontan una noche de decisiones muy complicadas. ¡Cada vez queda menos para los Directos!
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