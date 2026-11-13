La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en una decisiva Batalla de Ganadores

La Voz 2026 afronta una de las noches más emocionantes de la edición. Después de superar las Audiciones a ciegas y las primeras Batallas, los talents vuelven a subirse al escenario para enfrentarse a sus compañeros en una Batalla de ganadores que promete actuaciones espectaculares y decisiones muy complicadas.

Esta vez, las reglas cambian: cada talent defenderá su propia canción y los tres coaches rivales votarán por su actuación favorita, aunque será el coach del equipo quien tenga la última palabra. Además, el público tendrá un papel fundamental y Vanesa Martín seguirá ejerciendo como quinta coach, con el poder de dar nuevas oportunidades a algunas de las voces que no consigan superar sus enfrentamientos.

¡La emoción está asegurada y cada vez queda menos para los Directos! ¡Sigue aquí el minuto a minuto de todo lo que ocurre antes y durante la gala de La Voz!