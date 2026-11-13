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ELECCIONES 29N

Hablamos con Miriam Nogueras sobre la viralidad de su 'Teléfono Rojo' con Susanna Griso: "Estas cosas son divertidas"

La candidata de Junts per Catalunya en las elecciones generales del 29 de noviembre ha reaccionado a su saludo viral. Además ha dejado claro su objetivo de poner a Cataluña en el centro y si volvería a pactar con Pedro Sánchez.

Miriam telefono

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Ángela Berná
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"Hola, bon día. Sóc la Míriam Nogueras". Así respondía la candidata de Junts per Catalunya en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a Susanna Griso en el 'Teléfono Rojo' de Espejo Público. Aunque su intervención tuvo lugar el pasado 29 de septiembre, durante los últimos días se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales.

Más de un mes después la propia Míriam Nogueras ha vuelto al programa, muy sorprendida por la repercusión: "A veces la cosa más normal y más natural acaba haciéndose viral". "Estas cosas son divertidas" ha reaccionado. Incluso, la candidata de Junts per Catalunya aprovechó la repercusión de su frase viral para dar comienzo a su mitin de arranque de campaña.

Sobre la última encuesta del CIS

"Tezanos ha hecho su último servicio a la causa del PSOE", ha contestado Nogueras a la pregunta de Susanna Griso sobre la última encuesta del CIS, según la que Junts obtendría entre dos y cuatro diputados, menos de los siete con los que cuentan ahora. "Nos pronosticaban lo mismo en 2023 y hemos sido el peso que ha decantado la balanza en la legislatura" ha continuado.

Nogueras ha dejado claro cuál es su objetivo: "Seguir poniendo a Cataluña en el centro de todas las decisiones y de todas las negociaciones" ha señalado. "El 29 de noviembre será la campaña de verdad" ha concluido la candidata por Junts.

¿Apoyaría de nuevo a Pedro Sánchez?

Nogueras ha explicado que "el señor Sánchez hace tiempo que está bloqueando cualquier avance" y que han "tenido que decir muchas veces que no". Eso sí, ha dejado claro que volvería a hacer lo posible por "frenar un gobierno entre PP y Vox". Además, ha reivindicado que la gente está muy harta de la subida de precios.

Respecto a la intervención de Santiago Abascal en Girona en la que alzó la voz al grito de "Visca Catalunya", Nogueras ha criticado que Vox solo acude a Cataluña cuando están en campaña: "Cuando salen de Cataluña lo que dicen es que van a acabar con el catalán".

También ha afirmado que Junts son los únicos que "pueden volver a casa con el trabajo hecho" debido a que, en sus palabras: "Con siete diputados hemos conseguido aprobar leyes propias. Esto no lo han conseguido ni Vox ni PP ni Esquerra ni PSC. Todos ellos vuelven a campaña electoral sin explicar a los suyos qué han conseguido porque no han conseguido absolutamente nada", ha concluido.

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