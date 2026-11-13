Ramón Espinar, sobre Santiago Abascal: "Siempre que va a un sitio, hay lío, porque vive del lío"

Ramón Espinar ha explicado que la decisión de acudir a una entrevista suele recaer en el propio líder político, aunque cuenta con el asesoramiento de los equipos de campaña y comunicación.

Él, por su parte, siempre fue partidario de aceptar todas las invitaciones: "Yo era partidario de ir a todos lados, para empezar, siempre". Incluso ha recordado sus habituales enfrentamientos con Cristina Pardo cuando coincidían en Al Rojo Vivo: "Teníamos unas enganchadas en Al Rojo Vivo, pero vamos, apoteósicas. Y siempre me decían: 'No vayas', yo iba".

"Al final el jefe quiere ir a una entrevista, va"

El politólogo ha explicado que los equipos de campaña valoran los pros y los contras de cada aparición, pero que la última palabra suele tenerla el candidato.

Sobre la entrevista de Abascal con David Broncano, ha señalado que el resultado podría haber sido muy diferente: "Le podría haber salido horroroso también". Según Espinar, el desarrollo de la conversación y la actitud del presentador influyeron en cómo terminó percibiéndose el encuentro.

"Siempre que Abascal va a un sitio, hay lío"

Espinar ha reconocido que no tiene claro cómo deben relacionarse los programas de entretenimiento de la televisión pública con los partidos políticos, pero considera que la polémica posterior a la entrevista invita a reflexionar sobre el clima que genera la presencia de determinadas formaciones.

En su opinión, la controversia alrededor de Abascal responde también a lo que Vox representa en la sociedad española. "Yo creo que hay un elemento de toxicidad de la presencia de la extrema derecha en el espacio público", ha afirmado. Y ha resumido su crítica al líder de Vox con una frase contundente: "Al final, siempre que Abascal va a un sitio, hay lío, porque Abascal vive del lío". No obstante, ha precisado que la formación debe tener voz en los medios porque cuenta con muchos votos.