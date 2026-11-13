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HUELGA GENERAL

Afra Blanco responde a las bromas sobre las gambas de UGT y CCOO: "A todos nos gustan la gambas"

La sindicalista Afra Blanco ha salido en defensa de UGT y Comisiones Obreras tras la viralización de un vídeo en el que un trabajador de Mercamálaga bromea sobre la afición de los sindicatos a las gambas.

AFRA UGT

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Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
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Un vídeo grabado durante la jornada de huelga general en Mercamálaga, ha vuelto a poner en el centro de la polémica a UGT y CCOO. En las imágenes, un trabajador asegura que los piquetes le permitieron acceder a su puesto después de explicarles que transportaba gambas, haciendo referencia al conocido estereotipo sobre los sindicatos. La escena ha provocado numerosas bromas en redes sociales y ha generado un intenso debate donde la sindicalista Afra Blanco ha respondido a las críticas.

La sindicalista ha querido restar importancia a las bromas sobre las gambas, recordando que no son un producto exclusivo de los representantes sindicales. "A todos en esta mesa nos gusta seguramente la gamba, no solamente a las personas de Comisiones Obreras y UGT", ha asegurado.

Blanco ha ido más allá y ha mencionado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, recordando su pasado como delegado sindical. "Seguramente también le guste al aspirante a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo", ha añadido, preguntándose irónicamente si también se le debería aplicar el apodo de "comegambas".

"Una cosa es tener humor y otra pasarse de carril"

El tono de la conversación ha cambiado cuando la sindicalista ha mostrado su malestar por las críticas dirigidas a las organizaciones sindicales. Blanco considera que las bromas pueden resultar divertidas, pero advierte de que existe un límite.

"Podemos sacar todo el humor del tema que queramos", ha señalado, antes de recordar que quienes se definen como constitucionalistas y demócratas también deben respetar el papel de los sindicatos.

Blanco ha pedido que se diferencie entre las bromas y los ataques contra las organizaciones sindicales. Para justificar su preocupación, ha denunciado un incidente ocurrido durante la jornada de huelga. "El otro día, sin ir más lejos, el día de la huelga, se me atacó directamente una sede de la UGT. Se metió un artefacto explosivo", ha afirmado.

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