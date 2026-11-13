Itziar Miranda explica por qué Entre tierras muestra el origen de la España vaciada: “Vemos cómo ocurrió todo esto”

Itziar Miranda es la encargada de dar vida a Begoña en Entre tierras, una trabajadora del campo que se ha convertido en un gran apoyo para María estos años. No solo trabaja para ella, si no que son buenas amigas y se aconsejan mutuamente.

"Begoña es de esas amigas fieles, honestas, que no culpan, pero sí cuestionan", nos ha explicado Itziar Miranda sobre su personaje en una entrevista que ha concedido en exclusiva al equipo digital de Atresmedia. La actriz nos ha adelantado que, a lo largo de los capítulos, veremos cómo evoluciona esta conexión especial que tiene con María.

Uno de los temas que se tratan en la serie indirectamente esta temporada es el origen de la España vaciada. Vemos cómo la llegada de nuevas maquinarias pone en peligro el trabajo de los jornaleros y esto es algo que afecta especialmente al personaje de Begoña.

"Es bonito con esta serie, ver cómo ocurrió todo esto y por qué", ha recalcado Itziar comentando cómo muchos pueblos se fueron quedando sin trabajadores y sin mejorar las infraestructuras. ¡Escucha todo lo que nos ha contado la actriz en el vídeo de arriba!