Irene Montero, sobre la polémica de las pulseras antimaltrato: "Hay muchos bulos que ponen en duda las políticas públicas feministas"

Irene Montero ha defendido la renovación del sistema de pulseras antimaltrato que impulsó su equipo al frente del Ministerio de Igualdad. Hoy en Espejo Público, la candidata de Podemos ha reconocido que, al cambiar de proveedor, hubo un problema con el historial de incumplimientos de las órdenes de alejamiento. Sin embargo, ha sostenido que, hasta donde sabe, las pulseras no fallaron durante su mandato.

"Los anteriores estaban ya obsoletos"

Montero ha comenzado explicando que la pulsera la lleva el agresor y que la víctima recibe un terminal parecido a un teléfono móvil. Según ha relatado, cuando su equipo llegó al ministerio, los terminales que llevaban las mujeres tenían más de diez años, eran voluminosos y les fallaba la batería. Sacarlos en público, ha añadido, podría obligarlas a dar explicaciones sobre una situación que no querían contar.

La exministra ha señalado que la renovación buscaba ampliar el sistema a las víctimas de violencia sexual y permitir que una mujer con varios agresores pudiera utilizar un solo terminal. "Nosotras dejamos ese contrato con la mejora de los dispositivos, para que hubiese más dispositivos que llegasen a más víctimas", ha afirmado.

"Cuando se transicionó de una empresa a otra, hubo un fallo, no en las pulseras, sino en el histórico"

La exministra ha sostenido que, hasta donde sabe, las pulseras no fallaron durante su mandato. Sí ha reconocido una incidencia al pasar el servicio de una empresa a otra. Según su versión, el problema afectó al historial de incumplimientos de las órdenes de alejamiento y pudo obligar a aplazar juicios por esos quebrantamientos.

Sobre las pesquisas europeas, la exministra ha señalado que "hay una investigación que tiene que resolverse, por supuesto" y ha advertido de que, a su juicio, parte del debate está poniendo en duda las medidas de protección a las víctimas y alimenta "bulos".

"Todas las encuestas dan que Podemos va a tener varios diputados y diputadas"

Preguntada por los sondeos que sitúan a Podemos al borde de quedarse fuera del Parlamento, Montero ha rechazado esa lectura. La candidata ha sostenido que las encuestas no atribuyen a su partido los escaños que, a su juicio, podría obtener a través de las coaliciones con las que concurre en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.

Montero ha defendido la alianza con Esquerra Republicana y Gabriel Rufián como una vía para impulsar medidas como bajar el precio de los alquileres, reducir la jornada laboral y mejorar los salarios. Además, ha marcado distancias con el PSOE: "No se puede ir en las mismas listas electorales que el Partido Socialista, porque entonces no consigues que pase nada que no quiera el Partido Socialista".

"Si apoyas una huelga, ¿por qué la reprimes?"

Montero también ha cuestionado la actuación policial durante la huelga general. Ha denunciado identificaciones masivas y el uso de gas pimienta y ha reprochado a Pedro Sánchez que respalde al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la jornada de movilizaciones.

"¿Por qué nos insisten una y otra vez en que las huelgas nos permiten conquistar derechos y cuando la gente sale a la calle a conquistar derechos para que la extrema derecha no arrase con todo, entonces les pegan palos?", ha preguntado. La candidata ha calificado de "absolutamente inasumible" que el presidente del Gobierno avalara, a su juicio, tanto la intervención policial como al ministro responsable.

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