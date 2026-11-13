Elisa Beni, muy crítica con el discurso de Begoña Gómez en el mitin del PSOE: "Deben pensar que las mujeres somos tontas"

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha intervenido por sorpresa en el mitin de arranque de campaña del PSOE en Sevilla, donde ha agradecido a la militancia el respaldo recibido durante los últimos meses. Su aparición ha abierto el debate sobre si los socialistas buscan convertir a Gómez en un activo electoral.

La periodista y colaboradora Elisa Beni se mostraba muy crítica con las palabras de la mujer del presidente del Gobierno durante el mitin, en las que se dirigía a las mujeres. "Dice ya basta de ser señoras de, será que ella lo ha sido, pero hay gente que llevamos batiéndonos el cobre por ser nosotros mismos desde hace décadas", criticaba. Para Beni, "la vuelta del amor", en un contexto en el que España acaba de vivir el accidente ferroviario de Urda, que dejó 69 muertos, resulta "surrealista".

"Es una buena baza para la oposición"

Tras esta mención de Beni al concepto de "señoras de", al director de 'El Mundo', Joaquín Manso, le sorprendía la reivindicación de Gómez y se preguntaba por el "cargo que justifique que ella participe en el mitin si no es ese". "La participación de la señora de denota desconexión ante los problemas reales de los ciudadanos", apuntaba.

"Es una buena baza, pero para la oposición", consideraba el empresario Marcos de Quinto sobre la participación sorpresa de Gómez en Sevilla.

Beni calificaba la intervención de Gómez de "instrumentalización del feminismo", una estrategia que, según asegura, aprendieron de Podemos. La periodista considera que los socialistas tienen "complicado" conseguir el voto femenino tras la ley trans y las polémicas de Ábalos y Koldo relacionadas con la prostitución. "Si quisieran, podrían sacar a las feministas del PSOE, las que de verdad llevan luchando por el feminismo todo el tiempo, pero Sánchez las ha arrumbado", proponía Beni. Sin embargo, a su juicio, la decisión de los socialistas responde a que "deben pensar que las mujeres son tontas".

"Responde a la explotación del victimismo"

Para Manso, el discurso de Begoña Gómez no respondía a una "explotación del feminismo", sino del "victimismo". Por ello, entiende la ovación de los asistentes al mitin, que coreaban "¡No estás sola!".

La única que discrepaba en la mesa era la activista Afra Blanco. "A mí que Begoña Gómez tome la palabra me parece bien", decía, atribuyéndole la condición de militante socialista.

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