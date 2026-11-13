Susana Díaz reconoce que el PSOE ha perdido el impulso de la precampaña: "Después del accidente todavía no hemos vuelto a entrar en campaña"

La ex presidenta de la Junta de Andalucía ha recordado que el PSOE atravesaba un momento complicado antes de ese arranque electoral: "El estado de ánimo del PSOE estaba por los suelos, la propia militancia estaba mal y el arranque en la campaña fue un revulsivo". Según ha explicado, durante aquellos primeros días el partido había encontrado una chispa que permitió cambiar la dinámica y recuperar parte de la ilusión.

"Había una chispa, había encontrado un clic"

Díaz ha insistido en que el inicio de la precampaña supuso un cambio en el ánimo de los socialistas. Sin embargo, considera que ese impulso se perdió después del accidente y que todavía no se ha recuperado: "Después del accidente yo creo que todavía no hemos vuelto a entrar en campaña. No estamos como estábamos en aquel momento".

La socialista ha extendido esa pérdida de impulso más allá de la militancia: "Ni la militancia, ni los votantes, ni la izquierda general".

Susana Díaz analiza la fuga de votantes del PSOE

Durante el debate, Díaz también ha hablado del trasvase de votos que reflejan las encuestas y ha cifrado en torno a un 10% el porcentaje de electores socialistas que ha decidido no votar al PSOE. Para ella, la principal dificultad está en recuperar a quienes ya han optado por otra formación: "El problema de un votante tuyo es cuando ya coge la papeleta de otro partido".

Ha explicado que quienes se encuentran en la abstención todavía pueden regresar, pero que recuperar a quienes ya han votado al PP, al Frente Amplio o a otras formaciones será mucho más complicado: "Ese ya te va a costar muchísimo que vuelva a votarte a ti". Por eso, ha señalado que los equipos de campaña están centrando sus esfuerzos en movilizar a los abstencionistas.