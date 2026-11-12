La UCO desvela una reunión entre Pedro Sánchez y su exchófer: "Con el presidente, de lujo"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha implicado en un informe a Cristian Corvillo, el empresario que condujo el vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017, en la "entrega de fondos" al exministro José Luis Ábalos y en presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas.

El informe profundiza en las relaciones que este empresario mantuvo con Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, y en los indicios de que habría participado en "la organización criminal investigada" en la Audiencia Nacional. Los investigadores apuntan a "indicios que permiten relacionar a Corvillo con fondos destinados a Andrea de la Torre", pareja de Ábalos que también fue detenida, a través de una sociedad portuguesa vinculada a una tercera persona, y le sitúan asimismo como el "elemento de conexión" entre Aldama y el exministro "para facilitar la entrega de dinero en efectivo a este último".

"Mañana viene el presidente y tengo reunión con él"

La UCO menciona en su informe una conversación entre Corvillo y Aldama que tilda de "reveladora" del "grado de vinculación" del empresario con el PSOE, "al referir mantener una interlocución directa" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como de "su conocimiento de los asuntos relacionados con Ábalos".

Los agentes infieren esta "vinculación" a partir de una conversación de WhatsApp intervenida entre Corvillo y Víctor de Aldama, fechada el 19 de abril de 2023. La UCO detalla que se ha localizado "una conversación entre Corvillo y Aldama que resulta reveladora tanto del grado de vinculación de Corvillo con el PSOE, al referir mantener una interlocución directa con el secretario general del partido, Pedro Sánchez, como de su conocimiento de los asuntos relacionados con Ábalos, sobre los que trata directamente con él".

Dicho mensaje dice: "Mañana viene el presidente a Córdoba y tengo reunión privada con él, me ha llamado Óscar López". Al día siguiente, Corvillo escribió a Aldama para decirle: "Con el presidente, de lujo".

El motivo de esta conversación, según la UCO, habría sido "hablar del jefe, término utilizado para referirse a Ábalos". "Conversación lógicamente para hablar deI jefe, en fin, todo perfecto", subrayó.

Además, los investigadores aprecian que la relación de Corvillo con Ábalos y su exasesor Koldo García tenía "una dinámica propia, diferenciada de su vinculación con Aldama".

La relación entre Aldama, Koldo y Corvillo

Tal y como relata, "pese al deterioro de las relaciones entre este y el binomio Koldo-Ábalos, Corvillo habría mantenido su interlocución con los tres investigados". La UCO apunta a una secuencia de comunicaciones en 2023 que "apuntaría al papel de Corvillo como elemento de conexión entre Aldama y Ábalos, facilitando la entrega de dinero en efectivo a este último".

También abundan en la relación entre Aldama, Corvillo y Koldo. Indican que, tras un encuentro con el comisionista, Corvillo "preguntó a Koldo" a qué hora podían verse. Posteriormente, Koldo le comunicó que "no podía citarse con él" y añadió que "ya hablaba este contigo".

Para la Guardia Civil, "esta expresión permite inferir que al no haber sido posible mantener encuentro presencial" con el exasesor, el asunto sería abordado entre este y una tercera persona que "se correspondería con Aldama".