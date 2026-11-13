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Los niños nos dan sus secretos para ser un buen jefe: "Tiene que escribir con buena letra y mandar con el corazón"

Jimeno ha invitado a los niños a imaginarse de mayores, concretamente en el mundo laboral. Por eso, les ha preguntado: ¿cómo se es un buen jefe?

Jimeno

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Jimeno le pregunta a los niños por las grandes cuestiones que los mayores no somos capaces de responder. Por eso, hoy les ha pedido que se pongan el traje y se imaginen en el mundo laboral y les ha preguntado: ¿cómo se es un buen jefe?

Muchos tienen claro que la clave son los modales. "Las broncas en bajito", afirma una de las niñas. Otro tiene claro que es buen jefe "si no escupe", o "si escribe con buena letra y manda con el corazón".

Hay niños que saben que ser jefe también se nota en el bolsillo. "Tiene que venir feliz y si no lo es... que se aguante, que cobra mucha pasta", sentencia uno de los niños.

Ser jefe no siempre es fácil, pero los niños tienen más claro que nadie cuáles son los secretos para triunfar siendo uno. ¡No te pierdas sus divertidas respuestas en el vídeo de arriba!

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