Juan Vivas emociona en El Hormiguero con su defensa de Ceuta: un mensaje de fortaleza y esperanza

Después de repasar los asuntos más delicados de la crisis que vive Ceuta, Juan Vivas ha querido despedirse de El Hormiguero con un discurso dedicado a la Ciudad Autónoma y a la fortaleza demostrada por los ceutíes.

Sus palabras han puesto en valor a su gente, sus tradiciones y el papel de Ceuta en España. Un emotivo mensaje final que ha conseguido emocionar tanto a Pablo Motos como a los presentes en el plató.