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EL HORMIGUERO
Juan Vivas emociona en El Hormiguero con su defensa de Ceuta: un mensaje de fortaleza y esperanza
El presidente de Ceuta cierra su entrevista con Pablo Motos ensalzando a la ciudad, sus habitantes y su vínculo con España tras abordar la difícil situación que atraviesa.
Después de repasar los asuntos más delicados de la crisis que vive Ceuta, Juan Vivas ha querido despedirse de El Hormiguero con un discurso dedicado a la Ciudad Autónoma y a la fortaleza demostrada por los ceutíes.
Sus palabras han puesto en valor a su gente, sus tradiciones y el papel de Ceuta en España. Un emotivo mensaje final que ha conseguido emocionar tanto a Pablo Motos como a los presentes en el plató.