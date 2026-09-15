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Juan Vivas en El Hormiguero

EL HORMIGUERO

Juan Vivas emociona en El Hormiguero con su defensa de Ceuta: un mensaje de fortaleza y esperanza

El presidente de Ceuta cierra su entrevista con Pablo Motos ensalzando a la ciudad, sus habitantes y su vínculo con España tras abordar la difícil situación que atraviesa.

Borja Tamayo
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Después de repasar los asuntos más delicados de la crisis que vive Ceuta, Juan Vivas ha querido despedirse de El Hormiguero con un discurso dedicado a la Ciudad Autónoma y a la fortaleza demostrada por los ceutíes.

Sus palabras han puesto en valor a su gente, sus tradiciones y el papel de Ceuta en España. Un emotivo mensaje final que ha conseguido emocionar tanto a Pablo Motos como a los presentes en el plató.

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