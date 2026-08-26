Jóvenes liberales y progresistas chocan por la gestión migratoria en Ceuta: "España no es una dictadura como Marruecos"

Todo ha explotado con este post de Jon Echeverría en X (Twitter): "Sumar dice que 'la acogida es una obligación'. Falso, la única obligación es devolver a los invasores a Marruecos". El joven liberal y afiliado a las nuevas generaciones del PP, publicaba este mensaje en un acto de crítica a la gestión de la situación en Ceuta por parte del Gobierno.

Esta mañana hemos conectado con Echeverría, a quien ha respondido Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, y Gonzalo de Grado, progresista.

Rubiño le ha contestado de manera contundente: "Lo que pasa es que España no es una dictadura como Marruecos; es un Estado de Derecho. Tenemos una serie de garantías, una serie de procedimientos; entre otras cosas, las expulsiones colectivas no están permitidas. Hay una serie de procedimientos que se tienen que cumplir".

"Cuando asaltan la frontera, estas expulsiones ágiles están permitidas. Pedimos ampliar este régimen"

A estas declaraciones, el joven liberal le contraatacaba referenciando el hartazgo de la ciudadanía de Ceuta: "A los ceutíes se les ha agotado la paciencia. Se les están quitando los polideportivos, una fábrica, instalaciones para desarrollar su vida", y ha añadido que "el Gobierno podría devolver a todos los asaltantes, incluidos los menores, sin quebrantar ninguna ley. Las fuerzas políticas están pidiendo reformar la ley para agilizar esos procedimientos. Cuando asaltan la frontera, estas expulsiones ágiles están permitidas. Pedimos ampliar este régimen.

"Es fundamental que sean repartidos en diferentes ciudades"

Gonzalo de Grado, progresista, ha conectado con nosotros también para responder a Echeverría:

"La dignidad humana y los derechos del menor tienen que estar en primer plano. Solo se pueden devolver a los menores cuando se haya comprobado que Marruecos encuentra a los padres de cada menor, que es un proceso que lleva algo de tiempo. Mientras tanto, por el bien de los ceutíes, es fundamental que sean repartidos en diferentes ciudades donde se pueda mantener su integridad y sus derechos".

"A la hora de tomar decisiones profundas son incapaces de dar respuesta a nuestros problemas"

Pero si hay algo en lo que coinciden tanto liberales como progresistas, es en que la gestión del Gobierno no ha sido la más adecuada. "Ha sido una gestión nefasta que han intentado ignorar durante un tiempo. Es lamentable y creo que es la oportunidad de hacer una reflexión profunda para la ciudadanía, de ver cómo nuestros políticos hacen grandes declaraciones y grandes eventos, pero a la hora de tomar decisiones profundas son incapaces de dar respuesta a nuestros problemas", ha concluido.

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