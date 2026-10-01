La advertencia de Miguel Ángel Ballesteros sobre Marruecos: "Detrás de Ceuta y Melilla podría venir Canarias"

Miguel Ángel Ballesteros ha analizado en La Mesa la situación de Ceuta y ha señalado que, a su juicio, Marruecos mantiene un objetivo respecto a las ciudades autónomas españolas. "Marruecos tiene un objetivo, claro, que lo conocemos y conocemos su modo de lograr lo que es conseguir la soberanía de Ceuta y Melilla y los peñones y los islotes que hay", ha afirmado.

Ballesteros ha señalado además que la situación actual debe abordarse desde distintas prioridades. En primer lugar, ha defendido que se debe "restablecer la vida normal de los ciudadanos" y ha recogido la percepción de algunos ceutíes sobre la presencia de las fuerzas de seguridad.

"La libertad de los ceutíes se está viendo afectada"

El exdirector del Departamento de Seguridad Nacional ha hecho referencia a la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 y a sus prioridades en materia de protección del orden constitucional, las fronteras y la libertad y la vida de los ciudadanos. "La libertad de los ceutíes se está viendo afectada", ha asegurado.

También ha cuestionado el momento en el que se decidió emplear a las Fuerzas Armadas durante la crisis y ha comparado la situación con lo ocurrido en 2021.

"No sabemos a cambio de qué"

Ballesteros también se ha referido a la relación con Marruecos y al reconocimiento del Sáhara Occidental como marroquí. "No sabemos a cambio de qué, pero se lo hemos dado", ha señalado.

Preguntado por la posibilidad de que Marruecos esté chantajeando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Ballesteros ha rechazado esa interpretación: "Yo soy enemigo de lo conspiranoico y eso es conspiranoico".

El experto ha defendido que, más allá de esa posibilidad, hay que atender al objetivo que atribuye a Marruecos respecto a Ceuta y Melilla.

La situación de las Chafarinas

Durante la conversación también ha mencionado las piscifactorías impulsadas por Marruecos en las proximidades de las islas Chafarinas. Según ha explicado, ya se ha instalado una a 700 metros de la isla de Constitución y se ha aprobado una segunda.

Ballesteros ha cuestionado la respuesta española ante esta situación: "Y nosotros no somos capaces de decirle o la levantas en 10 días o la levanto yo".