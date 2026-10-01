El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, promete a los ceutíes "el respaldo de la institución"

El pasado 30 de julio más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Desde ese momento, la avalancha desbordó los recursos de emergencia y situó en el centro del debate político la gestión de la frontera entre Marruecos y nuestro país.

Hace tan solo dos días, dimitía Miguel Ángel Pérez Triano y dejaba su cargo como delegado del Gobierno en Ceuta. El nuevo delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, David de la Encina, ha hablado con las vecinas ceutíes.

Han sido las vecinas las que han pedido a de la Encina "que no sea como el otro", refiriéndose a Triano. Además, ha asegurado que "lo que tenemos que hacer es enderezar la situación con el ayuntamiento".

Por otro lado, ha prometido a las vecinas "darlas lo que necesiten, el respaldo de una institución y el cariño de las personas".