La colaboradora de Espejo Público ha dado la réplica a los desprecios que su primo le ha dedicado teóricamente en redes sociales. Laura Matamoros: "Me quedo bastante 'shockeada' por su contestación.

No termina el intercambio de reproches y comentarios afilados que se están cruzando en los últimos días Laura Matamoros, colaboradora de Más Espejo Público, y su primo Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores -tía de Laura-, y pareja y padre del hijo de Alejandra Rubio, hija a su vez de la periodista Terelu Campos.

Laura confesaba que llegó a tatuarse una frase que le dijo en su día su primo, pero pasado el tiempo decidió borrarse la cita. Últimamente no habría mejorado la relación entre ellos y es que a Carlo no le hizo gracia que Laura hablara de su vida, ni mucho menos que afirmara que "está pasando un mal momento".

"Me han sacado de su círculo familiar"

"Me quedo bastante 'shockeada' por su contestación, claramente tiene algo que decir y no entiendo que no me lo diga a mí en privado", decía Laura, que explicaba que la pareja -Alejandra y Carlo- decidieron poner distancia con la prima de él "porque han pensado que era muy mala idea que yo, siendo personaje público, comente ciertas actuaciones".

Laura se reafirmaba en sus opiniones sobre Carlo Costanzia y citaba un cúmulo de causas entre los que sobresale el ambiente familiar: "Creo que está en un mal momento porque entre su padre, su madre, lo que hemos visto que han ido haciendo, la posición que tiene Alejandra en su relación, Terelu...".

"Quien mueve los hilos lo está haciendo mal", sentenciaba la colaboradora.

Nuevo episodio de la guerra mediática entre Laura Matamoros y su primo Carlo Costanzia: "Me han sacado de su círculo familiar"

Hace ya 30 años que los primeros Vargas llegaron a este territorio, cerca de las cuatro torres de Madrid, donde se asentaron y crearon, lo que es hoy en día, un asentamiento chabolista de 50 viviendas y unos 200 habitantes.

