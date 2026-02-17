¡A lo bestia! Hovik Keuchkerian se enfrenta a las comprometedoras preguntas de Trancas y Barrancas

Trancas y Barrancas han puesto contra las cuerdas al invitado. Hovik Keuchkerian ha tenido que dar su opinión a las polémicas preguntas de las hormigas, pero de una forma un tanto peculiar. El actor debía posicionarse a favor o en contra de los planteamientos de Trancas y barrancas, pero dando con una maza en el botón correspondiente. Dado la increíble fuerza del invitado, al primer golpe ha saltado todo por los aires. "Yo creo que has desintegrado el artefacto" ha comentado sorprendido Pablo Motos.

Hovik Keuchkerian no es una persona que se caracterice por tener pelos en la lengua y no ha sido para menos en sus respuestas. En la polémica de la baliza V-16, por ejemplo, ha ironizado con la idea de pablo de que hay alguien que se esté beneficiando de su venta.

El actor no se ha quedado callado con ningún tema, incluso en la divertida anécdota que han confesado Trancas y Barrancas sobre las bicis eléctricas. El primer señalado ha sido Jorge Salvador, quien se ha defendido diciendo que "sois unos idiotas". El presentador ha bromeado añadiendo que el productor del programa se va a Segovia en bicicleta y vuelve en coche. El invitado no ha podido evitar reírse de esta situación.

La divertida entrevista se ha cerrado con la música de Verano Azul y la confesión de Hovik Keuchkerian de que tiene "amigos que le están insistiendo con el tema de la bicicleta eléctrica"