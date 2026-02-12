Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Juicio mascarillas

La abogada de Koldo pide al Supremo someter al exasesor de Ábalos al polígrafo y a un careo con Aldama

El Supremo celebra el prólogo al juicio de las mascarillas contra Ábalos, Koldo y Aldama. Está previsto que Ábalos y Koldo centren sus peticiones en intentar que el juicio se traslade a la Audiencia Nacional.

El Tribunal Supremo celebra el prólogo al juicio de las mascarillas contra Ábalos, Koldo y Aldama

Ángela Clemente
Publicado:

Este jueves, el Tribunal Supremo celebra la audiencia preliminar para abordar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro Jose Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por los contratos de mascarillas, que ahora pretenden que se celebre en la Audiencia Nacional.

Tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, y deben estar presentes en la audiencia por orden del tribunal, a pesar de que sus defensas habían solicitado que la siguieran por videoconferencia alegando problemas de salud. El empresario Víctor de Aldama, tercer acusado, también estará.

Lo previsto es que ninguno de ellos intervenga debido a que así lo establece la ley, salvo que haya conformidad, un trámite que a estas alturas no se puede descartar para ninguno de los acusados.

La abogada de Koldo pide el polígrafo y un careo con Aldama

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha solicitado este jueves al Tribunal Supremo someter al que fuera asesor de Ábalos a la prueba del polígrafo, así como acordar un careo entre Koldo y el empresario Víctor de Aldama, el tercer acusado en el caso de las mascarillas.

La audiencia preliminar

La audiencia preliminar es una vista "muy técnica", previa al juicio oral para tratar las cuestiones previas, entre otras, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales, nulidad de actuaciones, y posibles conformidades.

Por el momento, la defensas de Ábalos y Koldo ya han pedido al Supremo que envíe el juicio de las mascarillas a la Audiencia Nacional al considerar que ya no es competente para juzgarle tras la renuncia del exministro como diputado y su pérdida de aforamiento, a pesar del acuerdo de la Sala Segunda del 2 de diciembre de 2014, que dejó zanjado que una vez que se dicta la apertura de juicio oral, la competencia queda fijada aunque el parlamentario dimita después.

Los magistrados disponen, tras la audiencia, de diez días hábiles para resolver estas cuestiones. En caso de continuar y no aceptar las nulidades, que es el escenario más previsible, ya sí habrá que fijar la fecha del juicio, que todo apunta será para abril.

La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel. En cambio, para Aldama solicitan 7 años, por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

