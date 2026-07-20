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Tragedia Mundial

Serafín Giraldo destaca el estado de la fuente en la que ha muerto un menor durante las celebraciones del Mundial: "Estaba sin vallar ni precintar"

El inspector de policía analiza la tragedia que ha tenido lugar en medio de un momento tan dulce para la Selección Española y sus aficionados.

Serafín Giraldo analiza la tragedia en Ciudad Rodrigo

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Sofía Avendaño
Publicado:

Un menor de 13 años ha muerto esta pasada madrugada en la localidad de Ciudad Rodrigo, Salamanca. La tragedia tuvo lugar durante las celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial contra Argentina. Tanto la víctima como las personas con las que festejaba, se encontraban alrededor o subidos a una fuente mítica en la que suelen celebrar este tipo de eventos.

"Habrá que abrir una investigación"

El inspector jefe de policía Serafín Giraldo ha conectado con Espejo Público para detallar lo ocurrido en cuanto a este terrible suceso. Según ha puntualizado, "la fuente colapsó y una piedra golpeo al menor". Tanto él como otras personas cayeron, pero solo él resultó en el peor de los finales, mientras que el resto permanecen heridos por la dureza del impacto.

Algo clave que ha podido marcar este fatal desenlace, tal y como ha remarcado el inspector, es la mala gestión de la fuente. "Estaba sin vallar, sin precintar y no estaba vaciada", denuncia Giraldo, que además ha querido puntualizar que se trata de "un lugar habitual de celebración de eventos".

Serafín mantiene que a partir de ahora ya solo queda abrir una investigación, la cual supone que ya se habrá empezado a tramitar, y así poder encontrar al responsable de que dicha fuente no se encontrara en las condiciones requeridas.

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