¿Apoya la mesa de la justicia de Espejo Público el ingreso en prisión sin fianza de Santos Cerdán?

Martín Pallín dice que "el auto está incuestionablemente muy bien motivado, pero es importante la cronología. El señor Cerdán entro en el Tribunal Supremo (TS) para declarar como investigado , según consta en el auto se negó a contestara las preguntas del juez del fiscal y de las partes, solo respondió a su abogado con lo que el acto debió terminar en un cuarto de ahora y a partir de ese momento, el juez decidió abrir lo que en nuestra jerga llamado la vistilla sobre libertad o prisión. La fundamenta en el riesgo de la destrucción de pruebas. Peri ahí entramos en un problema que la ley contempla, no se puede considerar que se esta destruyendo pruebas por la simple negativa a facilitar datos porque iría contra la presunción de inocencia. En segundo lugar hay que hacer diligencias para comprobar que esto es cierto, y en tercer lugar en estos cosas la prisión no puede durar ms de 6 meses".

¿Cómo explicarían a la opinión pública porque Cerdán sí va a prisión y Ábalos y Koldo no? Alejandro González dice : "que existe el temor fundado de que puedan causarse los programas como el riesgo de huida, entiendo que le magistrado comparte que hay un riesgo de huida calificado respeto del señor Ábalos al que solo le retiro `pasaporte y le impuso prohibición salida territorio nacional , hasta donde yo recuerdo y por otro lado riesgo de destrucción de pruebas, el auto explica que el magistrado entiende que puede existir una trama y que hay indicios notabilísimos y en la cúspide de esa trama se encuentra Santos Cerdán, evidente siempre dentro de la presunción de inocencia de lo que se ha investigado. Por los indicios existen causas mas que razonables de que pueda tener acceso a una serie de pruebas que puedan destruir a lo mejor lo demás no y el riesgo de huida especial".

Llamativo varapalo de la justicia al aforamiento express de Miguel Ángel Gallardo. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura cree que es "un fraude de ley". ¿En qué situación queda ahora Gallardo? ¿Puede influir de alguna forma a la situación del hermano del presidente?

Martín Pallín fue le primero que dijo que era una treta indecorosa. "Sí dije que era un fraude d ley. La juez había abierto el juicio oral u seguirá tramite, se dará traspaso al ministerio fiscal para que formulen peticiones de sobreseimiento y veremos en que termina"

Además, hoy arranca la huelga de jueces y fiscales contra las reformas del gobierno. Álvaro García Ortiz antes de ser fiscal general del Estado cuando en 2018 hacía huelga contra el ministro del PP Rafael Catalá. Decía en esos años que Catalá "opinaba" demasiado. La asociaciones han ignorado al CGPJ, que considera ilegal esta protesta, y al fiscal general del Estado ¿Apoya esta huelga?

Alberto González explica que "el consejo no ha dicho que la huelga sea ilegal, lo que ha dicho que no tiene soporte normativo, porque no hay desarrollo legal de ello, nunca ha habido, muestra de ello es que para las asociaciones o para miembros que hoy consideran que esta huelga es totalmente ilegal.