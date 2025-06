La prisión de Soto del Real, la 'cárcel VIP' donde ha ingresado Santos Cerdán

La cárcel de Soto del Real se encuentra en Madrid, en el kilómetro 3,5 de la carretera M-609. Muchos la califican como la 'cárcel VIP', por allí han pasado rostros conocidos de la política, del panorama empresarial y mediático, como Rodrigo Rato o Jordi Turull.

En esta prisión también ha ingresado ahora el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Fue inaugurada en 1995 por el ministro del Interior y de Justicia, Juan Alberto Belloch, y costó unos 48 millones de euros. En ese momento contaba con una piscina, dos pistas de squash, canchas de balonmano, baloncesto y fútbol sala y gimnasios.

Está compuesta por 14 módulos con 72 celdas. La mayoría de celdas son de unos 10 metros cuadrados y cuentan con baño propio, mesa de estudio y silla. También hay un módulo de aislamiento para internos peligrosos: por ahí han pasado terroristas y yihadistas.

Rostros conocidos en Soto del Real

Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y expresidente del FMI, el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas también estuvo por el caso Gürtel. Francisco Correa, Pablo Crespo, o Álvaro Pérez 'El Bigotes'. El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

Dirigentes políticos independentistas catalanes como Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, y Joaquim Forn.

El Supremo envía a prisión provisional a Cerdán

El Supremo ordena el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán al considerar que hay "indicios bastantes" para considerar que él, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García, "en compañía y con el auxilio de terceros, podrían haber conformado una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública".

Cree que Cerdán podría tener un "conocimiento privilegiado" de todo por su supuesto papel principal, concretamente de circunstancias que las pesquisas aún no han logrado esclarecer, lo que le lleva a apreciar un riesgo de destrucción de pruebas por el que le envía a prisión.

