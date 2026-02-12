Analizamos con Antonio Maillo ¿quién será el líder de la nueva coalición de izquierdas?

El tablero de la izquierda vuelve a moverse. Gabriel Rufián insiste en su idea de articular una respuesta amplia frente al avance de la ultraderecha. El portavoz de ERC se define como "catalán, independentista", pero tiene miedo como demócrata y abre el debate sobre la necesidad de una alternativa sólida a VOX, tanto en Cataluña como en otros puntos de España, como Algeciras. En medio de este embrollo interno, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida —formación integrada en Sumar—, ha pasado este jueves por Espejo Público, donde ha sido entrevistado por Susanna Griso. Sobre la mesa, la gran pregunta: ¿quién liderará el espacio a la izquierda del PSOE?

"Hablaré de eso cuando toque"

Maíllo ha evitado poner nombres propios: "Voy a defraudar porque hablaré de eso cuando toque. Ahora el paso al frente de cuatro fuerzas para decir que vamos a ir unidos y que cuando hagamos proyecto de país. El caso del 21, paso al frente para mensaje de esperanza y después llegará el debate de las personas. En política hay que hacer las cosas con cocina a fuego lento. Lo hacemos de manera discreta, con tiempo, dando seguridad", ha asegurado.

"No podemos estar en el tiktokerismo de la política"

Sobre el futuro de la plataforma y si mantendrá la marca Sumar o adoptará otro nombre, Maíllo apuesta por el consenso, pero no descarta primarias: "Tiene que haber consenso y si todos están de acuerdo, sea quien sea, se adopta por sentido común y en caso de que no, debería haber primarias para que mucha gente pueda sentirse copartícipe. No podemos estar siempre en el tiktokerismo de la política. Vamos a ser serios, vamos a construir empezando cimientos a una casa de piedra para no estar constantemente cambiando de casa", ha defendido. El líder de IU también ha lanzado una advertencia sobre el contexto internacional: "Hoy he vivido con estupor que Milei dice que van a trabajar de 8 a 12 horas, no queremos eso en España. El que pueda hacer que haga, no en el sentido de Aznar, agitación de debates".

¿Rufián quiere liderar?

Sobre la posibilidad de que Gabriel Rufián se postule como referente del nuevo espacio, Maíllo no lo ve así: "No veo que Rufián haya planteado una operación personal entorno a él. No lo veo. Lo que sí es verdad no veo una pretensión explicita de liderar nada porque no toca. Él abre debate, vale, todo proyecto solido tiene que ser a fuego lento, más discreto desde el punto de vista informativo". Para Maíllo, lo importante es rebajar personalismos: "Yo no tengo que confluir con nadie, al final va a amparar el sentido común tienes que dar credibilidad a los referentes de este país, no soy ingenuo. Prefiero a Rufián intentando ayudar agitando el debate que alimentar el procés de hace diez años. Todo lo convertimos en derrotas".

"Estamos mejor que antes"

El coordinador de IU insiste en que el momento exige unidad: "Al final impera el sentido común, lo van a elaborar cuatro formaciones, estamos mejor que antes. Vamos a ir juntos, queremos que se apunten más organizaciones, en este momento que la ultraderecha avanza, nos tenemos que unir. ¿Vale la pena eso? Claro". ¿Sería más fácil el acuerdo si Yolanda Díaz no fuera la líder? Maíllo vuelve a esquivar el foco personal de esta cuestión: "Vamos a esperar, cuando toque hablaremos de eso. Lo que hemos hecho se está minusvalorando por este rollo narcisista que hay en la política. No si fulano o mengano y sí proyecto que represente bien anhelos y proyectos solidos. IU nunca ha estado de moda pero nunca pasamos de moda".

