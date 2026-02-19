¿Nuevo Partido?
Los rostros conocidos que apoyan la nueva 'izquierda unida' de Rufián: "Es una locura"
El acto de presentación de propuestas para esa pretendida coalición de izquierdas en las próximas elecciones generales estuvo abarrotado. A los políticos involucrados en el proyecto se sumaron algunos personajes de la escena pública como el cantante Ramoncín, y la activista sindical, colaboradora de Espejo Público, Afra Blanco.
- Rufián pide unidad a la izquierda y una lista única por provincia: "No quiero ilusionar, quiero ganar"
- Marhuenda, crítico con la nueva alianza de izquierdas: "Hay que crear un partido fashion de Yolanda y Rufián"
- Analizamos con Antonio Maillo ¿quién será el líder de la nueva coalición de izquierdas?
- El análisis completo de la presentación de la nueva unión de izquierdas, en ATRESPLAYER
Publicidad
La expectación que despertó el evento agotó el aforo de la sala Galileo Galilei de Madrid y muchos incondicionales permanecieron a las puertas hasta la conclusión del acto, siguiendo a través de sus teléfonos móviles lo que ocurría en el interior, como muestra de apoyo.
El acto estuvo capitaneado por Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, y por Emilio Delgado, político de Más Madrid. Rufián propuso que en cada comunidad solo se presente el partido más fuerte en el lugar a fin de aglutinar el voto de izquierdas: "¿Qué sentido tiene que nos presentemos catorce izquierdas en el mismo sitio?", decía el político catalán.
¿Semilla de una nueva ilusión?
"Da la batalla y arrastra el voto de la chavalería"
A parte de los políticos implicados en sacar adelante esta nueva alianza de partidos de izquierdas y de los anónimos progresistas, allí se dieron cita otros rostros populares como el cantante Ramoncín, que valoró positivamente este acto: "Es una locura, había más gente fuera que dentro. Emilio ha sido la ilusión, las ideas, las necesidades; y Gabriel ha sido la eficacia".
"Necesitamos una izquierda unida y esta es la semilla", decía Afra Blanco, activista sindical y colaboradora habitual del programa.
"Rufián aquí da la batalla y arrastra el voto de la chavalería", expresaba por su parte la activista feminista María González, habitual también del plató de Espejo Público.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- El audio "estremecedor" y "repugnante" que grabó la presunta víctima al DAO: "Él la fuerza hasta conseguir su objetivo de forma salvaje"
- El WhatsApp de la mano derecha del DAO a la presunta víctima de agresión sexual: "Pide el destino que quieras, que se te dará"
- Susanna Griso, sobre el ex número dos de la Policía: "Está mintiendo el DAO"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad