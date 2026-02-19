Antena3
Los rostros conocidos que apoyan la nueva 'izquierda unida' de Rufián: "Es una locura"

El acto de presentación de propuestas para esa pretendida coalición de izquierdas en las próximas elecciones generales estuvo abarrotado. A los políticos involucrados en el proyecto se sumaron algunos personajes de la escena pública como el cantante Ramoncín, y la activista sindical, colaboradora de Espejo Público, Afra Blanco.

Ramoncín

Andrés Pantoja
La expectación que despertó el evento agotó el aforo de la sala Galileo Galilei de Madrid y muchos incondicionales permanecieron a las puertas hasta la conclusión del acto, siguiendo a través de sus teléfonos móviles lo que ocurría en el interior, como muestra de apoyo.

El acto estuvo capitaneado por Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, y por Emilio Delgado, político de Más Madrid. Rufián propuso que en cada comunidad solo se presente el partido más fuerte en el lugar a fin de aglutinar el voto de izquierdas: "¿Qué sentido tiene que nos presentemos catorce izquierdas en el mismo sitio?", decía el político catalán.

¿Semilla de una nueva ilusión?

"Da la batalla y arrastra el voto de la chavalería"

María González

A parte de los políticos implicados en sacar adelante esta nueva alianza de partidos de izquierdas y de los anónimos progresistas, allí se dieron cita otros rostros populares como el cantante Ramoncín, que valoró positivamente este acto: "Es una locura, había más gente fuera que dentro. Emilio ha sido la ilusión, las ideas, las necesidades; y Gabriel ha sido la eficacia".

"Necesitamos una izquierda unida y esta es la semilla", decía Afra Blanco, activista sindical y colaboradora habitual del programa.

"Rufián aquí da la batalla y arrastra el voto de la chavalería", expresaba por su parte la activista feminista María González, habitual también del plató de Espejo Público.

