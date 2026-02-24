Antena3
Natasha Ivzhenko, 4 años después del inicio de la guerra en Ucrania: "Los niños duermen en el baño por miedo a las explosiones"

Natasha Ivzhenko salió de Ucrania con sus dos hijos poco después de que empezara la guerra. Cuatro años después cuenta cómo es su vida y cómo siguen quienes conviven día a día con las explosiones.

Supervivientes de la guerra.

Laura Simón
Cuando se cumplen 4 años del inicio de la guerra en UcraniaNatasha Ivzhenko sigue con el alma en Ucrania y el cuerpo en España. Decidió dejar Ucrania con sus dos hijos y hacer un viaje de coche hacia España para ponerles a salvo. Su marido se quedó en el país como tantos otros hombres que se vieron obligados a luchar en el frente contra las tropas rusas.

Hoy, 4 años después, Natasha tiene una nueva vida. Asentada en Zaragoza, donde sus hijos ya se han adaptado después de un cambio radical de cultura forzoso y separada de su marido después de que el tiempo y la distancia fueran demasiado para sostener un matrimonio esta mujer sigue teniendo a su país en el corazón. Han pasado 4 años en los que sigue añorando sus raíces, lejos de su casa, criando a sus hijos en otro idioma y sin poder abrazar a sus familiares.

"Cuando hay bombardeos mi familia duerme en el baño"

La familia a la que ha dejado en Ucrania sigue condicionada por una guerra que parece no tener fin pese a las conversaciones de paz que se han escenificado en los últimos meses entre Zelenski y líderes como el presidente de EEUU Donald Trump. La guerra les condiciona su día a día y cuando suenan las bombas deciden dormir en los lugares más seguros de la casa. Se esconden en el cuarto de baño y si los ruidos continúan durante horas llegan incluso a dormir cerca del inodoro para ponerse a salvo de posibles explosiones.

Cansados ya de vivir en guerra, su familia no sabe cuándo ni cómo se va a acabar esta injusticia y solo quieren que termine cuanto antes porque "están muy cansados". "Mi madre me dice que el silencio es lo más peligroso que hay porque siempre está atenta a ver si va a caer alguna bomba", lamenta.

Natasha define a los ucranianos como un pueblo valiente, donde la gente es muy resistente y solo espera que esto acabe pronto pero con la victoria de Ucrania.

